Løkke til Venstres landsmøde: Moralsk rigtigt at sende flygtninge hjem Venstre står for balancen mellem frihed og fællesskab, lyder det fra partiformand og statsminister i tale.

Flygtninge skal ikke blive til indvandrere.

Det fastslår Venstres formand, statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), i sin tale til Venstres landsmøde, der finder sted i Herning i denne weekend.

»Det er ikke nemt at bede familier rejse hjem, hvis de faktisk er faldet til. Hvis forældrene arbejder og børnene taler dansk. Hvis de indgår positivt i vores fællesskab«, siger Løkke.

»Men det er alligevel det moralsk rigtige. Vi skal ikke gøre flygtninge til indvandrere«.

Vigtig prioritet for DF

Kravet om, at flygtninge skal forlade Danmark, når der er fred i deres hjemland, er den vigtigste prioritet for Dansk Folkeparti i de igangværende forhandlinger om næste års finanslov.

Ni ud af ti flygtninge ender med at blive i Danmark, har det igen og igen lydt, når støttepartiet har argumenteret for, at der er brug for det, DF kalder et 'paradigmeskift' i udlændingepolitikken.

Men det er altså også et krav, der er i tråd med Venstres grundlæggende værdier, lader Løkke forstå i sin tale.

»Vi skal passe på Danmark. Så vi kan genkende vores land. Nu og i fremtiden«, siger Løkke i talen.

Frihed og fællesskab

Venstres værdier sammenfatter han med ordene frihed og fællesskab. Det handler om at finde en balance mellem de to, forklarer Løkke.

»Ja, vi betaler meget i skat. Og skatterne kunne da bestemt også godt være lavere. Det er vi godt i gang med at gøre noget ved. Men omvendt får vi også meget igen«.

Løkke lægger ikke skjul på, at debatten om de værdipolitiske spørgsmål til tider går højt i Venstre.

»I et parti, som hylder forskellighed, kan vi jo ikke kræve, at alle er ens. Men vi er fælles om noget«, fastslår han.

»Frihed og fællesskab. Det er de to værdier, som er dybt rodfæstet i vores partis historie«.

Diskussion om håndtryk er »fair«

Et af de spørgsmål, der har delt vandene i Venstre, er kravet om, at ansøgere om dansk statsborgerskab skal give hånd til borgmesteren eller en anden repræsentant fra kommunen.

Løkke kalder det helt fair at diskutere om et krav om håndtryk skal skrives ind i lovgivningen.

»Men det var det, der skulle til, hvis vi ville have flertal for en - i øvrigt god - aftale«, siger Løkke.

»Hvis man er så inderligt imod ligestilling mellem mænd og kvinder, at man vil lade et håndtryk stå i vejen for at få et dansk pas, så er det måske også bedre, at man bliver fri«, siger han til højlydt bifald fra de cirka 1600 deltagere.

