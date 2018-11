Kristian Jensen: Alle har ret til at stille op som formand

Hvem skal være formand for partiet, når statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) en dag ikke er det længere? Partiets næstformand, Kristian Jensen, er ikke meget for at tale om emnet. »Når det igen bliver aktuelt, har alle medlemmer ret til at stille op. Venstre går ind for konkurrence. Alle medlemmer har mulighed for at stille op. Og det er det, jeg har at sige«, lyder det.