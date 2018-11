Pernille Vermund om vildledning af sponsorer: »Det er en pisseirriterende fejl« Nye Borgerliges erhvervsklub lovede sponsorerne skattefrihed for deres indbetalinger, men den holdt ikke. Dum fejl, erkender partiformand Pernille Vermund.

Det er en af de fodfejl, der gør ondt i et nyt politisk parti så tæt på et folketingsvalg.

På den anden side er vi jo bare mennesker.

Sådan lyder budskabet fra Nye Borgerliges partiformand Pernille Vermund, efter at Politiken søndag kunne afdække, hvordan partiets nye erhversklub, Frihed&Velstand, har misinformeret potentielle virksomhedssponsorer og givet dem det klare indtryk, at deres eventuelle bidrag var skattefrie.

Håber på 100.000 kroner i år

En vurdering, der bliver skudt ned både af flere skatteeksperter og af skattemyndighederne.

»Jeg har jo ikke noget direkte at gøre med Frihed&Velstand, så det er ikke mit ansvar, men det ændrer ikke på, at det her er en pisseirriterende fejl, og derfor glæder det mig meget, at den nu er rettet, så vi kan komme videre«, siger Pernille Vermund og tilføjer:



»Altså der bliver jo begået fejl, jeg kommer sikkert også til at begå fejl, og det er noget skidt hver gang, men sådan er det, vi er bare mennesker, og så må vi gøre os mere umage næste gang«.

I et et nyt parti, valget venter lige rundt om hjørnet, har I råd til den slags fejl?

»Jamen det er spillets regler, at vi bliver set efter i sømmene, selvfølgelig er fejl som denne her møgærgerlige, men det er ikke de andres skyld, og vi skal kunne tåle en kritisk presse ligesom alle andre, og så er der ikke mere at sige om den sag«, siger Pernille Vermund, der oplyser at partiet endnu ikke har modtaget bidrag fra den nye erhvervsklub, men håber på at modtage omkring 100.000 kroner inden årets udgang.

Som omtalt i Politiken søndag er lukkede pengeindsamlende erhvervsklubber efterhånden blevet et udbredt fænomen i dansk politik.



Fem partier har erhversklubber

Typisk får en hemmelig kreds af medlemmer adgang til møder med politikere mod betaling af et årligt kontingent. Samtidig opererer både Venstre, Konservative, Socialdemokratiet, Liberal Alliance og nu Nye Borgerlige med klubber, der indsamler penge til partiernes centrale kasser efter et lignende princip.

Men Nye Borgerlige går skridtet videre end flere af de øvrige partier.

Selv om erhvervsklubben Frihed&Velstand formelt er en selvstændig forening, rummer den også Nye Borgerliges valgfond.

Overfører man således et beløb til det mobilepaynummer, som Frihed&Velstand anviser på sin hjemmeside, overfører man penge til NB Valgfond.

Frihed&Velstand ’administrerer’ også bidrag fra private pengedonorer til flere af Nye Borgerliges spidskandidater, selv om erhvervsklubben formelt ikke er en del af Nye Borgerlige. Politikens afdækning viser også, at Frihed&Velstand har arrangeret medietræning for Nye Borgerliges kandidater.

Ifølge Erhversklubben formand Lars Kaaber, der også er Nye Borgerliges pressechef, blev fejlen allerede rettet i fredags på Frihed&Velstands hjemmeside.

Samtidig er medlemmerne af klubben blevet informeret om den manglende skattefrihed.