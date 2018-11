SF og R: Sprogprøver i 0. klasse er et brud på folkeskoleforliget

Regeringen styrer mod et brud på folkeskoleforliget, når den er i færd med at indføre obligatoriske sprogprøver i 0. klasse.

Sådan lyder kritikken fra undervisningsordfører Jacob Mark fra SF, der er modstander af forslaget. Et forslag som betyder, at børn i skoler med over 30 procent tosprogede elever skal bestå en sprogtest i 0. klasse for at gå videre til 1. klasse.

I et svar fra undervisningsministeriet til SF i marts fremgår det, at indførelse af obligatoriske sprogprøver er forligsbelagt. Skal loven ændres, kræver det enten, at alle partier i forligskredsen er enige - eller at forliget opsiges. Derfor vil Jacob Mark have regeringen til at melde klart ud.

»Enten skal ministeren trække i bremsen og lave en aftale med hele folkeskoleforligskredsen, som man normalt gør, eller også skal hun opsige forliget nu og skyde lovforslaget til efter et valg. Og hvis først hun opsiger skoleforliget, så har vi en helt ny diskussion«, siger ordføreren, der har kaldt undervisningsminister Merete Riisager (LA) i samråd om sagen tirsdag.

Forligskredsen består i dag foruden SF af De Radikale, Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og de Konservative. Forslaget om sprogprøver er en del af den ghettopakke, der blev forhandlet på plads i foråret mellem regeringen og Socialdemokratiet.

Lovforslaget blev førstebehandlet 11. november og står til at træde i kraft fra næste skoleår.

»Vi vil ikke acceptere, at børn ned til seks år skal testes. Derfor er vi imod lovforslaget. Som forligsparti har man vetoret, men den accepteres åbenbart ikke her«, siger Jacob Mark.

Han bakkes op af undervisningsordfører for De Radikale Marianne Jelved.

»De må trække deres forslag tilbage, så der ikke bliver lovgivet om det nu. Hvis de vil fastholde det, så bryder de forliget her og nu, og det er meget sjældent - jeg kan ikke huske, at jeg selv har været udsat for det eller har prøvet det før«, siger Marianne Jelved.

Indtil videre har regeringen ikke meldt ud, at forliget er opsagt. Venstre vil ikke svare på, om de har brudt forliget.

»Jeg vil nødigt kommentere på, om der er tale om et forligsbrud. Der synes jeg, han skal spørge ind til de her ting hos juristerne«, siger Anni Matthiesen, undervisningsordfører for Venstre.

Undervisningsminister Merete Riisager afviser i et skriftligt svar til Information, at der er tale om et forligsbrud.

»Hvis nogen mener noget andet, så må vi drøfte det i forligskredsen«, afslutter hun.

ritzau