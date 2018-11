Mette Frederiksen vil vinde EU-valget på at inddæmme grådigheden Socialdemokratiets formand vil indføre en fælles EU-bund på erhvervsbeskatning, så landene ikke nedkonkurrerer hinanden.

Skandalen om svindel med udbytteskat for flere hundrede milliarder og den gigantiske hvidvasknings-skandale har gjort indtryk på Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen.

Så stort et indtryk, at partiet nu gør det til sin første mærkesag i forårets EU-parlamentsvalgkamp »at få opstillet stærkere værn mod den grådighed, som jeg mener, de her skandaler samlet set er et udtryk for«, siger Mette Frederiksen.

Fakta Europa-Parlamentsvalg I slutningen af maj skal EU’s 28 medlemslande vælge nye medlemmer til Europa-Parlamentet. Der skal vælges i alt 705 mandater, som skal side i parlamentet i perioden 2019-2024. 14 af dem skal vælges i Danmark, og danskerne skal til stemmeurnerne søndag 26. maj.

Dette værn skal blandt andet indbefatte en fælles EU-bund på erhvervsbeskatning, der skal forhindre, at EU-landene konkurrerer om at have det laveste skattetryk. Ifølge Mette Frederiksen skaber det en glidebane, hvor de øvrige EU-lande også er tvunget til at sænke selskabsskatten som modsvar.

»Det underminerer vores mulighed for overhovedet at kunne finansiere vores velfærdssamfund på sigt«, siger hun.

EU-lande som Holland, Irland og Luxembourg er kendt for deres lave erhvervsbeskatning, der har været appetitlig for multinationale selskaber, som har placeret deres europæiske hovedsæder i landene qua deres skattefordele.

Det er blandt andet disse lande, som Mette Frederiksen skal overbevise om at indføre en fælles bund på erhvervsskat. For selv om Mette Frederiksen skulle samle et flertal for sit forslag i EU-parlamentet, skal hun stadig overbevise regeringerne i de øvrige EU-lande. Inklusive landene med den lave erhvervsskat.

Hvordan vil du overbevise Irland og Holland om, at det her er en god idé?

»Jeg vil fremføre det synspunkt, at hvis ikke landene stopper med at konkurrere hinanden ned, så mister vi på sigt grundlaget for at kunne finansiere vores velfærdssamfund«.

»Vi skal passe på, at det europæiske samarbejde ikke bliver brugt til ensidigt at fremme et marked på bekostning af velfærd og lønmodtagerrettigheder«.

Mette Frederiksen bedyrer dog, at det her ikke handler om, at Europa skal have en fælles skattepolitik. I stedet skal der lægges op til en fælles forhandling mellem EU-landene, der skal etablere en fælles bund for den effektive skattesats.

»Skattepolitikken er i vores øjne et nationalt anliggende, men det, vi har behov for, er at stoppe den nedadgående konkurrence«.

Overvejer bankunion efter EU-parlamentsvalg

Mette Frederiksen vil også oprette en kordinerende enhed, som kan hjælpe de europæiske skattemyndigheder i sager som skandalen med udbytteskat. Enheden skal eksempelvis sikre, at de tyske myndigheder fremover vil advare de danske.

Der skal også oprettes en ny europæisk efterforskningsenhed, der skal efterforske hvidvasknings-sager og føre mere tilsyn med bankerne.

Hvordan forslagene præcis skal fungere, har Socialdemokratiet dog ikke lagt sig fast på.



Hvidvask-skandalen har åbnet for diskussionen om, at Danmark skal træde ind i EU’s bankunion, som blandt andet indbefatter et fælles banktilsyn. Under Folketingets åbningsdebat sagde statsminister Lars Løkke Rasmussen (V):

»Skal Danmark tiltræde bankunionen? Det ser mere åbenlyst ud, at det skal vi nok, end det gjorde, før vi stod med den her skandale«.

I 2017 nedsatte regeringen et udvalg, der skal tage stilling til, om Danmark skal gå med i unionen. Udvalget afleverer sin rapport i efteråret 2019 – et halvt år efter EU-parlamentsvalget.

Den rapport venter socialdemokraterne også på. For selv om de vil oprette de to enheder, vil partiet endnu ikke tage stilling til, om Danmark skal træde ind i bankunionen.

»Regeringen har nedsat et udvalgsarbejde, som skal tilvejebringe et ordentligt beslutningsgrundlag, og det er ikke færdigt endnu«, siger Mette Frederiksen.

Hvordan vil I så sikre en fælles efterforskning? Det er jo netop det, som bankunionen skal sikre.

»For mig er det ikke afgørende, hvilket regi vi laver det i. For mig er det afgørende, at det bliver etableret nu og kommer i gang. Derfor er det en central del af det, vi vil sætte fokus på«.