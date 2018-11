EL: Drop tidligere godkendelser af våbensalg til saudierne

Det er for ukonkret, når udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) nøjes med at gennemgå de godkendelser, der allerede er givet til våbeneksport til Saudi-Arabien.

Det mener Enhedslisten, som samtidig roser ministeren for at suspendere fremtidige godkendelser. Men partiet mener, at det er afgørende også at suspendere de godkendelser, der allerede er givet.

»Det er helt afgørende, at man er nødt til at brede det ud, hvis det skal have en reel effekt. Det er vi nødt til at kræve af ministeriet, at det gør«, siger forsvarsordfører Eva Flyvholm (EL) og fortsætter:

»Idéen er lige præcis, at vi skal forsøge at undgå, at Saudi-Arabien bruger danskproducerede våben eller overvågningsudstyr til at undertrykke egen befolkning eller til at slå civile ihjel i Yemen«.

Torsdag sagde udenrigsministeren, at Danmark nu følger Tyskland og Norge og suspenderer al fremtidig eksport af våben og våbendele til Saudi-Arabien.

Det skyldes ifølge Anders Samuelsen dels Saudi-Arabiens rolle i krigen i Yemen, hvor mange civile er dræbt.

Og dels skyldes det sagen om den saudiarabiske journalist Jamal Khashoggi, der i oktober blev dræbt på et konsulat i Istanbul.

I forvejen har alle Folketingets partier 9. november vedtaget, at det skal være sværere at få tilladelse til at eksportere internetbaseret overvågningsudstyr til lignende stater.

ritzau