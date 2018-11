Rød blok: Dumpekarakter til regeringens klimapolitik

Regeringen svigter klimaet og står totalt afklædt tilbage, regeringen er ikke opgaven voksen og får dumpekarakter, den grønne omstilling går ned i sneglefart.

Sådan lyder det fra Folketingets opposition, som er oprørt over Klimarådets ny rapport. Den gennemgår regeringens politik i forhold til målet om at gøre Danmark CO2-neutralt i 2050.

Rådets konklusioner er så alarmerende, at oppositionen nu vil have energi- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) til at svare på, om regeringen vil skrue op for de grønne håndtag.

Lilleholt bliver således både kaldt i samråd og bedt om at forklare sig i Folketingssalen.

Socialdemokraternes klimaordfører, Jens Joel, kalder regeringens politik rent bluff.

»Jeg er glad for, at Klimarådet nu slår fast med syvtommersøm, at regeringen svigter klimaet. Regeringens fremlagte politik for det næste årti skærer CO2-reduktionen helt ned til en fjerdedel«, siger Jens Joel.

Han vil også have en forklaring på, hvorfor regeringen insisterer på at kalde sig selv den grønneste nogensinde.

Klimarådet er et uafhængigt organ af syv eksperter under ledelse af økonomiprofessor Peter Birch Sørensen. Det skal følge Danmarks klimapolitik og mulighederne for at nå de vedtagne mål.

Rådet konkluderer, at den grønne omstilling efter 2020 ryger langt ned i tempo, så det bliver dyrere og mere besværligt at reducere CO2 efter 2030.

Regering går baglæns

FN's Klimapanel har peget på, at indsatsen de næste 10 år bliver afgørende for at bremse klimaændringerne.

Alternativets ordfører, Rasmus Nordqvist, kalder ministeren i samråd.

»Videnskaben er entydig. Men faktisk har vi en regering, der på klimaområdet decideret går baglæns og skruer tempoet i den grønne omstilling ned til en fjerdedel af det nuværende«, siger han.

SF's Pia Olsen Dyhr noterer, at regeringen 'får drøje hug' af Klimarådet:

» Skræller man høfligheden fra, bliver der uddelt dumpekarakterer og alvorlige advarsler«.

»Det er endnu mere tydeligt, at regeringen ikke er sin opgave voksen. Den tør ikke stille krav til landbruget, måske fordi det er tæt forbundet med statsministerpartiet. På transportområdet har man kun luftige visioner - ud over, at man vil øge antallet af elbiler med 1000 i løbet af to år«, siger hun.

Den radikale Ida Auken kalder det nedslående, at regeringens politik 'sender os i slæbesporet'.

»Det nytter ikke noget, at regeringen sammen med Dansk Folkeparti vil skyde elbilerne til hjørne med en kommission. Vi kender svaret, lad os komme i gang. Vi skal ikke fritage landbruget, men hjælpe landmændene til at blive klimahelte«, siger Ida Auken.

ritzau