Migrant-erklæring spøger i finanslovskulissen

Kristian Thulesen Dahl forsøgte igen tirsdag uden held at få statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) til at følge DF-formandens råd om ikke at tilslutte sig FN's migrantpagt.

Men selv om Løkke fortsat mener, at Danmark bør tilslutte sig pagten, har Dansk Folkeparti ikke givet op.

Gruppeformand Peter Skaarup gav onsdag eftermiddag i hvert fald udtryk for, at migrantpagten fortsat bliver hevet frem en gang imellem, når partiet forhandler finanslov med regeringen.

»Statsministeren sagde i spørgetimen, at vi ikke behøver være urolige, men det gør da indtryk, at en række EU-lande siger, at der er et problem med den«.

»Vi har også sagt flere gange under finanslovsforhandlingerne, at det er en dårlig ide«.

Migrantpagten går blandt andet ud på, at det skal være lettere at hjemsende migranter, og at det enkelte land fortsat kan definere sin egen migrationspolitik.

Dansk Folkepartis bekymring går dog på formuleringerne om, at man skal tage særligt hensyn til sårbare migranter, og at man skal arbejde for, at migranter bliver en del af samfundet.

»Det er en dårlig ide at sende et signal om at modtage flere flygtninge, når vi arbejder for det modsatte«.

»Derfor synes vi ikke, at man skal underskrive. Derfor har vi også en klar opfordring til, at vi ikke sætter vores flygtninge- og indvandrerpolitik over styr«, siger Skaarup.

Forventer diskussion mellem partierne

Han vil dog ikke afvise, at Dansk Folkeparti kan indgå en finanslovsaftale med regeringen, uden at der følger et nej til migrantpagten med.

Men han forventer, at regeringen diskuterer den mere åbent i en bredere kreds, selv om den i princippet kan tilslutte sig uden et flertal bag sig eller et særligt mandat.

»Vi forudsætter, at der bliver en diskussion mellem Folketingets partier«.

»Vi synes, at Folketinget skal have mulighed for at se på det materiale om erklæringen, som vi er blevet lovet, og så vi må diskutere, om det er til fordel for Danmark eller ej«, siger Skaarup.

Det er indtil videre regeringens hensigt, at udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg 10. december skal rejse til Marrakesh i Marokko for at tilslutte sig FN-aftalen.

