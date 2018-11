Overblik: Satspuljen er truet, men hvordan fungerer den egentlig? Satspuljens skæbne afgøres ved finanslovsforhandlingerne. To modeller er på bordet.

På de formentlig sidste forhandlingsmøder i Finansministeriet om det kommende års finanslov er satspuljen på bordet.

Både Dansk Folkeparti og Liberal Alliance så gerne puljen, der blev oprettet tilbage i 1990, afskaffet, så alle statens udgifter i stedet samles på finansloven.

Formålet med satspuljen er at støtte udsatte grupper i samfundet. Men hvordan er det lige, at det hele hænger sammen?

Hvor kommer pengene fra?

Pengene i satspuljen kommer fra overførselsindkomsterne, eksempelvis folke- og førtidspensionister, dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere.

Overførselsindkomsterne bliver hvert år reguleret i forhold til lønudviklingen på arbejdsmarkedet. Hvis lønudviklingen overstiger 2,0 procent, tager staten op mod 0,3 procent af stigningen og placerer de penge i satspuljen i stedet for at hæve overførselsindkomsterne med samme beløb.

Det betyder, at folk på overførselsindkomst har en mindre årlig indkomsstigning end folk i arbejde. Og det er derfor, Dansk Folkeparti eksempelvis klandrer satspuljen for at »udhule folkepensionen«.

I 2019 lyder satspuljen på omkring 780 millioner kroner.

Hvordan bliver pengene fordelt?

Satspuljen bliver fordelt af alle partier på nær Enhedslisten, der står uden for forligskredsen. Partiet mener, at pengene i satspuljen bliver skrabet ind på en asocial måde.

Hvert år meddeler Socialministeriet, hvor mange penge der er at fordele, og så laver partierne delaftaler på forskellige politiske områder – det kan være på socialområdet, beskæftigelsesområdet og integrationsområdet.



En del af pengene udbydes som puljer, som kommuner og andre kan ansøge om til specifikke projekter. Endelig går en del af pengene også til projekter, der løber permanent. Det er derfor ikke hele puljen, der hvert år er til forhandling.

Hvem får penge?

Med den nyeste aftale om satspuljen planlægger partierne at uddele 3,3 milliarder kroner til over 100 forskellige projekter i årene 2019-22.

Her er eksempelvis sat penge af til en handlingsplan til bekæmpelse af psykisk og fysisk vold i nære relationer, til krisecentre for mænd og til Dansk Stalking Center. For bare at nævne nogle få.

To modeller er i spil i de igangværende forhandlinger. Enten kan puljen blive afskaffet helt. I så fald vil de projekter, der i dag får penge, fremover skulle ’konkurrere’ med alle andre poster på statens budget.

En anden model, som Dansk Folkeparti også har foreslået, er at fritage folkepensionisterne, så de ikke længere skal bidrage til satspuljen. I så fald vil puljen blive betydelig mindre.

Dansk Folkeparti har dog gjort det klart, at de projekter, der allerede er blevet lovet penge i de kommende år, også vil få dem, uanset hvordan forhandlingerne ender.