Finanslovsforhandlinger: DF mangler afklaring om loft for familiesammenføringer Dansk Folkeparti vil gerne lande en aftale om finansloven snart, men regeringen skal give flere indrømmelser.

Dansk Folkepartis gruppeformand, Peter Skaarup, indgår gerne en aftale om finansloven med regeringen 'inden for de nærmeste dage'.

Men der er endnu et stykke vej, inden finansloven kan landes, lader han forstå inden torsdagens forhandlinger.

I forhold til udlændingepolitikken er der stadig knaster, der mangler at blive skåret til.

Det gælder blandt andet i forhold til Dansk Folkepartis ønske om et loft for antallet af familiesammenføringer efter den model, der anvendes i Tyskland.

»Vi har sagt til regeringen, at vi skal have et loft, der svarer til det tyske loft. For når Tyskland kan, kan Danmark også«.

»Dér har vi ikke på nuværende tidspunkt noget på bordet, der gør, at vi synes, det er den rigtige model«.

»Der arbejdes med forskellige ting, og vi får en masse notater, men der mangler noget endnu«, siger han.

På ældreområdet har Dansk Folkeparti også krav, der skal imødekommes.

»Når det handler om pensionisternes vilkår, så skal det være en anselig forbedring, siger han og peger på de pensionister, der ikke er blevet tilgodeset ved indførelsen af ældrechecken«.

»Så der er nogle grundlæggende ting, hvor vi skal have sikkerhed for, at der leverer regeringen«, siger Peter Skaarup.

Hvor langt er I fra en aftale?

»Man har aldrig lavet en aftale, før man har lavet en aftale. Vi har den tid, der skal til, men vi ser meget gerne, at man kan lave en aftale inden for de nærmeste dage, hvis det overhovedet kan lade sig gøre«.

»Men det kræver så lige, at regeringen kommer med de sidste indrømmelser, der skal på bordet, før vi kan være tilfredse«, siger Dansk Folkepartis gruppeformand.

ritzau