Regeringen og DF er enige om næste års finanslov

Så faldt den på plads. Regeringen og DF er enige om finansloven for 2019.

Aftalen betyder blandt andet, at satspuljen afskaffes. Desuden kommer der nye stramninger på udlændingeområdet, og pensionisterne får et økonomisk løft.

»Det har taget lidt længere tid at komme i mål. Det skyldes, at vi har indgået tre aftaler på én gang«, siger finansminister Kristian Jensen (V).

»En markant stramning af udlændingepolitikken. En pensionsaftale, som sikre, at 1,1 millioner pensionister får mere ud af pension og så en finanslov, som sikre et velfærdsløft, bedre natur og klima og de afgiftslettelser, som regeringen lagde op til«, siger han.

Med aftalen bliver der blandt andet sat loft over antallet af familiesammenføringer, sådan som blandt andre Tyskland har det.

Gruppeformand Peter Skaarup (DF) siger, at der nu kommer et reelt paradigmeskifte i udlændingepolitikken, hvilket har været afgørende for Dansk Folkeparti.

»Nu fortæller vi folk fra dag ét, at de skal ikke indstille sig på at være i Danmark resten af deres liv. De får alene midlertidigt husly, indtil de skal hjem igen og hjælpe med genopbygningen der«, siger han.

»Vi har taget imod alt for mange gennem årene. Det skal have vendt bøtte på, og det gør vi med denne aftale«, siger Peter Skaarup.

Borgerligt aftryk

Erhvervs- og vækstminister Rasmus Jarlov siger, at der med finansloven indføres skatte- og afgiftslettelser for ca. 400 millioner kroner.

»Det er en borgerlig finanslov, som ikke kunne gennemføres, hvis flertallet havde ligget i den anden side af Folketingssalen«, siger Rasmus Jarlov.

