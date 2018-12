Regeringen tror stadig på billigere elbiler inden nytår Billigere elbiler kom ikke på finansloven. Finansminister Kristian Jensen (V) siger, at der er penge til dem.

Selv om billigere elbiler ikke kom på finansloven, er regeringen klar med en pakke, der skal gøre det mere attraktivt at købe en grøn bil.

Det fortæller finansminister Kristian Jensen (V).

»Jeg har skabt den økonomiske ramme. Den ligger klar, og vi har en fuldt finansieret pakke, der forhindrer, at der kommer afgifter på elbiler i 2019«.

»Men det kræver, at partierne uden for regeringen er klar til at slå til«, siger Kristian Jensen.

Det har ellers været betegnet som en hovedprioritet for regeringen at lukke en hurtig aftale om at fjerne registreringsafgiften de næste to år på elbiler, der koster op til 400.000 kroner.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) sagde i oktober, at elbilerne var en del af finanslovsprocessen.

Men det har de ikke været, og det skyldes ifølge Kristian Jensen, at regeringen på forhånd havde fundet penge, der skal finansiere, at der ikke kommer afgifter på elbiler til under 400.000 kroner frem til 2021.

Regeringen ønsker en million el- og hybridbiler i 2030

Pengene kommer ifølge Kristian Jensen fra tidligere forlig på energiområdet i henholdsvis juni og 2012 samt midler, der er sat af i erhvervs- og iværksætterpakken fra sidste år.

Planerne om billigere elbiler hænger sammen med, at regeringen i efteråret satte et mål om, at der i 2030 skal køre en million el- og hybridbiler i Danmark.

Forhandlingerne om elbilerne kører videre med skatteminister Karsten Lauritzen (V) i spidsen.

»Jeg forventer, at nu hvor finansloven er faldet på plads, så vil partierne lægge fuld kraft på at sikre, at vi får en afklaring, så vi kan forhindre, at afgifterne stiger ved nytår«, siger Kristian Jensen.

Han vil ikke udstikke nogen garantier for, at der ikke kommer afgifter på elbiler efter nytår.

»Jeg har ikke en flertalsregering. Jeg vil love, at regeringen er klar og har fundet midlerne.

»Men det kræver, at partierne uden for regeringen også er klar til at slå til«, siger Kristian Jensen.

ritzau