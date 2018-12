I dag er FN-erklæring til debat: Norsk regeringsparti siger nej til tilslutning - DF presser K for at gøre det samme Helt usædvanligt indtager Norges finansminister, Siv Jensen, fra Fremskrittspartiet særstandpunkt i den norske regering og siger blankt nej til norsk tilslutning til FN-pagt om migration.

Det er ikke godt nok for den norske regeringspartner, Fremskrittspartiet, at den konservative statsminister, Erna Solberg, har givet løfte om at tage forbehold for norsk tilslutning til FN’s omdiskuterede migrationspagt i form af en såkaldt norsk stemmeforklaring.

I lighed med statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) i Danmark arbejder Solberg i disse dage på de finere formuleringer i den stemmeforklaring, der skal leveres, når FN’s medlemslande 10.-11. december mødes i Marrakesh for at tilslutte sig FN-erklæringen om migration.

Men i Oslo har Fremskrittspartiets partileder, finansminister Siv Jensen, helt usædvanligt erklæret dissens over for regeringens beslutning. Hun ønsker sort på hvidt at slå fast, at Fremskrittspartiet er imod norsk tilslutning.

Selv om det i FN-erklæringen bliver fastslået, at medlemslandenes bevægelsesfrihed i udlændingepolitikken ligger fast, mener den norske finansminister, at »både FN og andre lande kan finde elementer i migrationspagten, som kan lægge pres på udlændingepolitikken« i Norge.

»Det er en usikkerhed, som vi mener, det er vigtigt at synliggøre gennem en dissens. For Fremskrittspartiet er det vigtigt, at der ikke skal være tvivl om, at det er Norge, som har fuld kontrol over vores egen indvandringspolitik. Også i fremtiden«, skriver Siv Jensen i en mail til Politiken.

I de danske regeringspartier har især den konservative udlændingeordfører Naser Khader, der i dag er ordfører i en hasteforespørgsel om migrationspagten, udtrykt åben modstand mod dansk tilslutning. Ifølge Politikens oplysninger har ministre imidlertid ligeledes ytret skepsis på interne regeringsmøder.

Vil undersøge, om vi kan gøre som Fremskrittspartiet

Naser Khader siger lige ud, at han langt fra er tilfreds med den juridiske vurdering, der mandag blev oversendt til Folketinget fra Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Her skriver ministeriet, at erklæringen udtrykkeligt anfører, »at landene fortsat selv suverænt fastlægger deres nationale udlændingepolitik i overensstemmelse med de i forvejen gældende folkeretlige forpligtelser«. Khader forudser, at pagten sagtens kan vise sig at være politisk bindende, selv om den på papiret ikke er juridisk bindende. Han savner svar på en række spørgsmål, herunder hvad der forstås som legal indvandring og universelle rettigheder.

I øjeblikket venter han på ordlyden af den danske stemmeforklaring, men han har et godt øje til Fremskrittspartiets model.

»Hvis stemmeforklaringen bliver lige så vattet som den juridiske vurdering, vil jeg personligt indstille, at vi undersøger, om vi kan gøre det samme som Fremskrittspartiet i Norge«, siger Naser Khader.

Den danske regering har i disse dage sat sig i spidsen for et større diplomatisk arbejde for at få tilslutning fra en række europæiske hovedstæder til en fælles stemmeforklaringstekst. Blandt de store lande, der lægges stor vægt på at få med om bord, er Storbritannien.

Herhjemme har Naser Khader har fået offentlig ros af justitsminister Søren Pape Poulsen for at rejse debatten om migrationspagten. Den konservative partileder har dog samtidig slået fast, at de konservative følger regeringens linje og ønsker at tilslutte sig pagten. Dansk Folkeparti opfordrer Pape til at tale med én tunge ved at gøre som Siv Jensen.

»Hvis Fremskrittspartiet i Norge kan tage et forbehold internt i regeringen over for norsk tilslutning, kan danske partier i en dansk regering også gøre det. Vores klare opfordring til de partier, der har har ytret sig skeptisk eller som modstandere af erklæringen, herunder de konservative, er at tage forbehold i regeringen«, siger næstformand Peter Skaarup.