DF om syvdoblede udgifter til uønskede på ø: Det er penge godt givet ud Et udrejsecenter i Stege Bugt kan koste 1,8 millioner kroner pr. beboer, viser nye tal fra Finansministeriet. Det er alle pengene værd, mener Dansk Folkepartis Martin Henriksen.

Da regeringen og Dansk Folkeparti foran snurrende kamera fredag annoncerede, at de var blevet enige om en finanslovsaftale, var det især aftalen om et nyt udrejsecenter på øen Lindholm, der stjal opmærksomheden.

Som det dyreste punkt på hele finanslovsaftalen er der afsat 759 millioner kroner til at fragte udviste og kriminelle udlændinge til øen i Stege Bugt. Men nye tal fra Finansministeriet viser ifølge Dagbladet Information, at det nye udrejsecenter risikerer at blive endnu dyrere end først antaget. Intet mindre end 1,8 millioner kroner pr. beboer kan det koste at have adresse på øen. Beregningerne er baseret på Udlændingestyrelsens gennemsnitlige årlige udgifter for udlændinge på det nuværende udrejsecenter Kærshovedgård, der løber op i 250.000 kroner.

Det nye udrejsecenter kan altså blive syv gange dyrere.



Hvordan forsvarer I at bruge så mange penge på et udrejsecenter?

»Vi får langt bedre styr på de her mennesker. Nogle gange har man en udgift, når man skal starte noget op og gøre noget mere effektivt end det eksisterende, og derfor siger vi med åbne øjne, at det her alt andet end lige vil blive dyrere i drift«, siger Martin Henriksen, der er Dansk Folkepartis udlændingeordfører.

Det er jo syv gange så mange penge, som man bruger i dag. Bliver løsningen også syv gange bedre?

»Løsningen bliver i hvert fald bedre, fordi de her mennesker kommer til at blive mere isolerede, og det er en del af den samlede pakke, at de kan sparkes hårdere, hvis de ikke overholder de forpligtelser, der er forbundet med det nye udrejsecenter. Jeg vil gerne antage, at det også vil gøre Danmark mindre attraktivt som asyl- eller migrantland. Vi ved at, jo færre der kommer til Danmark, jo flere penge sparer vi, så mon ikke vi på sigt finder ud af, at det her er en god forretning for Danmark. Nogen gange skal man foretage en investering, og nogle gange kommer afkastet på et senere tidspunkt«, siger han.

Men I ved jo ikke, om det kommer til at betyde færre udlændinge eller vil koste landet mindre på sigt. Kunne de penge ikke være brugt bedre?

»De her penge er efter vores opfattelse godt givet ud, og vi står helt sikkert på mål for det, det skal der slet ikke være nogen som helst tvivl om. Vi vil have bedre styre på de kriminelle udlændinge, og vi vil have sendt de kriminelle udlændinge ud. Kunne man have brugt pengene bedre? Man kunne have brugt pengene på at frihedsberøve de her mennesker, så de slet ikke kunne bevæge sig. Men nu var det det her, der kunne lade sig gøre, og det er vi meget tilfredse med«.

Kommer der til at være en særlig indsats for at sikre trygheden i området omkring Lindholm?

»Ja, der kommer til at være mere politi i området. Det er der også lagt op til i aftalen, fordi der kommer et meroptag på Politiskolen. Men det kan selvfølgelig få udgifterne til at stige endnu mere. Men det her er dyrt, fordi det er en måde hvorpå, vi kan få lidt bedre styr på de her mennesker, og de bliver lidt mere isolerede fra resten af samfundet, og det er utroligt vigtigt«.