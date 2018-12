Allerede i 80'erne blev udlændinge placeret på danske øer Både Livø og Middelgrunden har tidligere været brugt til at placere udlændinge på, ligesom regeringen nu vil placere personer på tålt ophold på en ø. Her kan du læse om gidseltagning på Livø, helikopterindsættelse og 'dødsmarchen' over en tilfrosset fjord.

Det har vakt opsigt både her til lands og i udlandet, at regeringen og Dansk Folkeparti vil placere udlændinge på tålt ophold på øen Lindholm, er par kilometer ude i Stege Bugt. Og mindelserne gik 18 år tilbage til dengang, den daværende socialdemokratiske indenrigsminister, Karen Jespersen, fik massiv kritik og måtte opgive sit forslag om at placere kriminelle asylansøgere på en øde ø.

Men faktisk er det langt fra nyt, at udlændinge placeres på danske øer med besværlige adgangsforhold. Det viser et kig i Dansk Røde Kors’ 25 års-jubilæumsskrift fra 2009.

Her beskrives det indgående, hvordan man tilbage i 1980’erne på grund af et stort behov for pladser til asylansøgere måtte indrette centre på øerne Middelgrunden ud for København og Livø i Limfjorden.





Ifølge bladet havde de nye beboere på Middelgrunden »en flot udsigt over Københavns havn især om aftenen, når lysene er tændt«.

»Men det opvejer ikke deres følelse af at være hensat til fængselslignende tilstande. Middelgrundsfortet bliver snart omdøbt til Alcatraz blandt beboerne og i pressen. Til gengæld er her en kok, som forstår at tilpasse maden til beboerne. Der dufter så godt fra hans køkken, at det flere gange lykkedes ham at afbryde en påbegyndt sultestrejke«, lyder det videre.

I december 1984 åbnede Center Livø. Og det sted skulle efterfølgende opnå stor opmærksomhed i pressen.

»På Livø er der virkelig tale om isolation og afsondring fra det omgivende samfund. Der bor elleve personer på øen. Fire af dem er den lokale færgemand, hans kone Doris Thygesen, som bliver Røde Kors-medarbejder og deres to børn«, som det fremgår af bladet.

Et af problemerne var angiveligt, at den lille færge blot havde plads til 12 personer om bord, så beboerne kunne ikke komme og gå som de ville, for færgen sejlede kun fire gange om dagen.

Støjberg vil også have få færgeovergange

Og så vender vi for en stund tilbage til nutiden og planerne om et center på Lindholm. Netop færgesejlads er en af de ting, som udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) vil forsøge at skrue sammen på en måde, så det ikke bliver rart at være på tålt ophold.

»Færgen skal gå så sjældent som muligt, og prisen skal være så høj som muligt – men så vi holder os inden for konventionernes rammer«, som hun forleden forklarede i Politiken.



Hun kunne dog ikke svare på, om det vil blive ulovligt for organisationer som eksempelvis Venligboerne at sponsere både til de kommende beboere på Lindholm.

Adgangen var i særdeleshed også et problem på Livø i vinteren 1984-85, fremgår det af Røde Kors-bladet. Vinteren var nemlig så hård, at øen var decideret afskåret af et tykt lag is. Der måtte ligefrem indsættes en helikopter for bringe forsyninger over til øen.



»Efterhånden er der ringe mulighed for, at de cirka 150 beboere kan komme i land og i løbet af vinteren bliver både beboere og personale totalt isoleret og rammes snart af ’ø-kuller’«, som det er beskrevet.

Med tiden begyndte der også at komme spændinger mellem visse af grupperne på øen.

Den lokale Røde Kors afdeling i Løgstør forsøgte ganske vist at lave aktiviteter for beboerne, men det var ikke helt nok for alle.

’Dødsmarch’ og gidseldrama

Flere af centrets unge mænd ville ind til fastlandet på diskotek for at møde lokale, nordjyske piger.