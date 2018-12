Beruset mand skal i fængsel for at true justitsministeren - Du skal seriøst passe på dig selv din lille kujon, skrev mand til minister. Det koster en fængselsstraf.

En 26-årig mand straffes med fængsel i 40 dage for at have fremsat trusler mod justitsminister Søren Pape Poulsen (K).

Manden var ifølge ham selv påvirket af alkohol, da han i juni 2018 sendte flere truende beskeder til ministeren på Messenger, oplyser Retten i Lyngby.

I teksterne skrev den berusede mand blandt andet, at 'du burde få så mange tæsk', og 'du skal seriøst passe på dig selv din lille kujon'.

Erkender trusler

Den tiltalte erkendte i retten at have truet Pape i anledning af hans virke som minister.

I dommen, som blev afsagt tirsdag, lagde Retten i Lyngby vægt på truslernes karakter. Med i bedømmelsen indgik også, at manden i maj 2018 var blevet idømt ti måneders fængsel for blandt andet vidnetrusler.

Retten mente ikke, at der var grund til at gøre fængselsstraffen betinget.

Anker til landsretten

På trods af erkendelsen er den 26-årige ikke tilfreds med resultatet. Retten i Lyngby oplyser, at dommen ankes til landsretten.

Det er ikke første gang, at en borger er blevet straffet for at fremsætte trusler mod en toppolitiker på nettet.

Sidste år blev en 17-årig dreng af Retten på Frederiksberg idømt 20 dages betinget fængsel for trusler mod den konservative politiker Mai Mercado.

'Vil du godt dø?', skrev den dengang 16-årige dreng i en privat besked til Mercado som en reaktion på et Facebook-opslag, hvor politikeren udtalte sig grimt om Christiania.

I en anden sag fik en ung kvinde 60 dages fængsel for blandt andet at skrive, at Mercado var et arrogant politikersvin, som burde blive sendt til Syrien, så hun kunne få som fortjent.

Hun skulle heller ikke føle sig sikker på gaden med sit 'lille, skrøbelige barn', stod der i beskeden.

ritzau