Julefrokost-tweet med fem slags svinekød: Venstre i ny storm om tonen over for udlændinge Venstres Torsten Schack Pedersen beskyldes for at hovere overfor de udlændinge, som regeringen vil placere på øen Lindholm.

Under en julefrokost fredag aften i Venstre tweetede erhvervsordfører Torsten Schack Pedersen et billede af sin mad og en henvisning til de kommende beboere i et udrejsecenter, som regeringen vil bygge på den lille, øde ø Lindholm.

Her skal visse udviste og dømte udlændinge og personer på tålt ophold indkvarteres.

»Fremragende julefrokostmad - sikkert langt fra den kommende buffet på Lindholm«, skrev Torsten Schack Pedersen hen over et billede af, hvad der ligner fem forskellige typer svinekød med en lille klat sennep på en tallerken.

Det har udløst en strøm af reaktioner på Twitter, hvor mange kritiserer Venstre-manden for uværdig smålighed. Flere bemærker det brede udvalg af svinekød og formoder, at det skal håne muslimer. Andre sammenligner med den kage, som udlændingeminister Inger Støjberg (V) offentliggjorde et billede af for at fejre regeringens stramning nummer 50 af udlændingereglerne.

»Det der er bare dårlig opdragelse«, skrev journalisten Paula Larrain, der har været opstillet for De Konservative.

Hun citerede dronning Margrethes berømte sætning om, at »så kommer vi der med vores dumsmarte bemærkninger«.

»Kagefejring af andres ulykke, er skiftet ud med flæsk - velbekomme«, skrev Anders Ladekarl, der er generalsekretær for Dansk Røde Kors.

»Dejlig mad. Vanvittig usympatisk kommentar. Husk værdigheden«, tweetede SF’s formand, Pia Olsen Dyhr, stilet til Venstre.

Da Inger Støjberg i marts 2017 fejrede stramninger med kage, tweetede Venstres Jan E. Jørgensen, at han var på kur. Adspurgt om, hvad han tænker om Torsten Schack Pedersens tweet, svarer han:

»Jeg tror, at folk ved, hvad jeg tænker om det, og det er noget, som vi snakker om sammen og ikke i avisen«.

Mere vil Jan E. Jørgensen ikke sige om det.

Lørdag formiddag var billedet blevet kommenteret godt 440 gange og liket 68 gange på Torsten Schack Pedersens Twitter-profil.

Løkke betoner frihed og frisind

Randi Hjortholm stilede allerede natten til lørdag sin klage direkte til Venstres formand Lars Løkke Rasmussen. Selv han må kunne se, at det ikke er »værdigt eller rigtigt« at skrive sådan, skrev hun.

Lars Løkke Rasmussen svarede hurtigt på Twitter.

»I min optik må folk spise hvad de vil. Det er ikke det afgørende. Kardinalpunktet er, om mennesker vil Danmark på de grundlæggende værdier: Frihed, frisind, ligestilling og civile love over religiøse«, skrev han.

Venstres tidligere integrationsminister Birthe Rønn Hornbech kalder det svar for »en lunken kop te«.

Venstre-formanden forsømmer at fortælle Venstres vælgere, at »han tager skarpt afstand fra den slags platheder, der ovenikøbet så tydeligt forhåner religiøse mennesker«, skriver Birthe Rønn Hornbech i Jyllands-Posten.

En Twitter-bruger offentliggjorde et screen-dump af kommentarsporet, som synes at vise, at Venstre-kollegerne Michael Aastrup Jensen og Kristian Jensen likede opslaget. Finansminister Kristian Jensen har siden slettet sit like.

Politiken har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Torsten Schack Pedersen.