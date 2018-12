»Den gik ikke ligefrem rent ind«: Venstre-ordfører beklager og sletter julefrokost-tweet om de udvistes ø Torsten Schack delte billede af fem slags svinekød. Sletter nu sit opslag.

Venstres erhvervsordfører, Torsten Schack Pedersen, beklager nu, at han i aftes sendte et tweet ud med et billede af svinekød fra en julefrokost og en tekst om beboerne på det kommende udvisningscenter på øen Lindholm i Stege Bugt.

Jeg beklager. Mit tweet var forsøgt lavet med et glimt i øjet. Men jeg kan godt se, at den ikke ligefrem gik rent ind. Og derfor sletter jeg det.



Jeg er ked af, at mit tweet har stødt folk. Der var absolut ikke hensigten. God dag til alle — Torsten Schack (@Torstenschack) December 8, 2018

»Fremragende julefrokostmad - sikkert langt fra den kommende buffet på Lindholm«, skrev Torsten Schack Pedersen hen over et billede af, hvad der ligner fem forskellige typer svinekød med en lille klat sennep på en tallerken.

Tweetet er genstand for heftig kritik på sociale medier.

Blandt andre SF’s formand Pia Olsen Dyhr har kaldt det »usympatisk« og opfordret Schack til at huske »værdigheden«.

Flere bemærkede det brede udvalg af svinekød og formodede, at det skulle håne muslimer. Andre sammenlignede med den kage, som udlændingeminister Inger Støjberg (V) i marts offentliggjorde et billede af for at fejre regeringens stramning nummer 50 af udlændingereglerne.



»Kagefejring af andres ulykke, er skiftet ud med flæsk - velbekomme«, skrev Anders Ladekarl, der er generalsekretær for Dansk Røde Kors.



Randi Hjortholm stilede allerede natten til lørdag sin klage direkte til Venstres formand Lars Løkke Rasmussen. Selv han må kunne se, at det ikke er »værdigt eller rigtigt« at skrive sådan, skrev hun.



Lars Løkke Rasmussen svarede hurtigt på Twitter.

»I min optik må folk spise hvad de vil. Det er ikke det afgørende. Kardinalpunktet er, om mennesker vil Danmark på de grundlæggende værdier: Frihed, frisind, ligestilling og civile love over religiøse«, skrev han.

I et nyt tweet beklager Torsten Schack Pedersen.

»Mit tweet var forsøgt lavet med et glimt i øjet. Men jeg kan godt se, at den ikke ligefrem gik rent ind. Og derfor sletter jeg det. Jeg er ked af, at mit tweet har stødt folk. Der var absolut ikke hensigten. God dag til alle«, skriver han.