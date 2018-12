Folketinget er klar med ny debatform i 2019 Efter nytår vil Folketinget få partilederdebatter, der skal bringe folkestyrets arbejde mere levende.

Folketingets arbejde skal gøres mere levende, og derfor indfører tinget efter nytår en ny form for debat, der skal være åben for offentligheden og tv-transmitteres.

Der bliver tale om en partilederdebat, hvor formændene og forkvinderne for Folketingets partier kan drøfte større emner.

Det skriver Jyllands-Posten.

»Jeg er bestemt ikke fortaler for, at vi laver store revolutioner i Folketinget, men på visse punkter skal vi gøre det lidt mere tilgængeligt, aktuelt og levende.

»Det er der positiv stemning for. Og man må bare konstatere, at der er mere interesse for partilederne«, siger Folketingets formand Pia Kjærsgaard (DF) til Jyllands-Posten.

Ifølge det seneste notat omkring den nye debatform vil debatterne tage op til fire timer og starte med, at alle partiledere får taletid. Deltagerne skal være partiledere.

Skal styrke interessen

At partilederne stiller sig op og i debat med hinanden og redegør for sine holdninger skal give mere gennemsigtighed for vælgerne om, hvad de forskellige partier mener.

»Vi drøftede politikernes lave troværdighed hos vælgerne for to år siden, og her besluttede vi, at vi måtte gøre et eller andet fra Folketingets side for at gøre det lidt mere levende og interessant, så folk følger mere med i, hvad der foregår i Folketinget«.

»Det er jo dejligt, hvis det her kan styrke interessen og demokratiet op til valget«, siger Pia Kjærsgaard til avisen.

Hos De Radikale støtter partileder Morten Østergaard op om den nye debatform og formand for Dansk Folkeparti Kristian Thulesen Dahl er også at finde blandt støtterne.

»Selv om jeg ikke tror, man skal overvurdere betydningen, håber jeg selvsagt, at flere danskere via disse debatter kan få et bedre – og mere direkte – indblik i, hvad partierne siger til de udfordringer, der er i vort samfund«, siger han til Jyllands-Posten.

ritzau