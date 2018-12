Iran er utilfreds med Støjbergs Muhammed-iPad Iran har ifølge DR afvist et møde om hjemsendelse af asylansøgere med henvisning til ministers iPad-baggrund.

Iran har udskudt et møde om at tage imod egne statsborgere, der har fået afslag på asyl i Danmark, med henvisning til udlændinge- og integrationsminister Inger Støjbergs (V) valg af baggrundsbillede på sin iPad.

Det skriver DR på baggrund af et svar fra Støjberg selv til Folketingets Udenrigsudvalg.

Støjberg delte i september sidste år et billede af baggrundsskærmen på sin iPad.

Her toner den mest kontroversielle af de danske Muhammedtegninger frem: Kurt Westergaards tegning, hvor muslimernes profet er skildret med en bombe i turbanen.

Men det vakte utilfredshed i Iran, der allerede dagen efter sendte en mail til ministeriet, hvor landet aflyste et planlagt møde om udsendelser, skriver DR.

Støjberg nægter at bøje sig

Inger Støjberg mener ifølge DR ikke, at aflysningen af mødet har betydning for forhandlingerne om at udsende de afviste iranske asylansøgere.

»Nej, det mener jeg ikke, at det har. Men jeg mener heller ikke, at iranerne skal bestemme, hvorvidt vi har ytringsfrihed i Danmark eller ej«, siger hun til DR.

»Jeg vil blive ved med at vise min opbakning og sympati over for muhammedtegnerne i Danmark«.

Hun oplyser desuden, at det heller ikke er lykkedes andre lande at opnå en aftale med Iran.

Iran er et vigtigt land i Danmarks bestræbelser på at hjemsende afviste asylansøgere.

På Udrejsecenter Kærshovedgård er afviste asylansøgere fra Iran i klart overtal.

I efteråret 2017 var 110 ud af knap 200 beboere på udrejsecentret fra Iran, oplyser DR.

ritzau