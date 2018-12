Enigt Folketing støtter gigantisk it-plan for Skat

70 vitale it-systemer, der opkræver skatter for rundt regnet 800 milliarder kroner om året, er så slidte og forældede, at de skal erstattes af helt nye it-systemer i en gigantisk digital modernisering, der vil strække sig over de næste 15 år og koste mindst 10 milliarder kroner.

De her systemer er så gamle, at det er svært at finde reservedele Lilian Mogensen, IT-ekspertgruppe

Sådan lød konklusionen, da en ekspertgruppe i august havde kulegravet en stor del af skattemyndighedernes i alt 200 it-systemer i et samarbejde med Finans- og Skatteministeriet.

»De her systemer er så gamle, at det er svært at finde reservedele. Der skal påbegyndes en udskiftning nu. Der skal laves en langsigtet investeringsplan, og det er politikerne nødt til at forstå«, sagde et af udvalgets medlemmer, Lilian Mogensen, tidligere koncerndirektør i ATP og Udbetaling Danmark.



Støtte til de kommende etaper

Og politikerne har forstået budskabet.

I den nye aftale om finansloven for 2019 er der nu afsat 612 millioner kroner til at påbegynde første etape af den enorme it-oprydning.

Og i dag har samtlige partier i Folketinget aftalt at støtte de kommende etaper i den statslige milliardplan - uanset valgresultater og regeringsdannelser.

»Flere af vores it-systemer er mere end 50 år gamle. Derfor er det et første, men vigtigt skridt, at vi nu får taget hul på den kæmpemæssige udfordring. Det er rettidig omhu at få rettet op på det teknologiske efterslæb, der er, så vi fortsat sikrer en stabil og sikker drift af skatteforvaltningens it-systemer«, siger skatteminister Karsten Lauritzen (V) og tilføjer:



»Selvom debatten om ansvaret for skatteforvaltningens udfordringer er blevet mere intens, og diskussionerne er blusset gevaldigt op den seneste tid, så vil jeg gerne anerkende, at alle Folketingets partier i denne sag tager ansvar for, at vi kan løse de fremtidige udfordringer sammen«.

En af vor tids største it-skandaler blev en realitet, da Skats digitale inddrivelsessystem, EFI, kollapsede og måtte lukkes ned i efteråret 2015.



Både eksperter og politikere frygter at flere skandaler kan være på vej i et skattevæsen, hvor de ældste it-systemer kan dateres helt tilbage til 1960’erne.