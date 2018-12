Regeringen og DF ændrer holdning i sag om opholdskrav

Regeringen og Dansk Folkeparti lægger op til at ændre forslaget om opholdskravet for at have ret til dagpenge.

Det oplyser parterne i en pressemeddelelse.

Ændringen betyder, at man skal have været i Danmark i 7 ud af de seneste 12 år for at være berettiget til dagpenge, når forslaget er fuldt indfaset.

I det oprindelige forslag var det syv ud af de seneste otte år. Parallelt med det oprindelige lovforslag indfases opholdskravet over tre år.

Aftalen indeholder fortsat en række undtagelser.

Det vil sige, at man eksempelvis ikke er omfattet af opholdskravet, hvis man er udstationeret for en dansk virksomhed eller det offentlige eller har opholdt sig i EU.

Også studerende eller udsendte for velgørenhedsorganisationer er undtaget.

Ritzau