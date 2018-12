Holger K. kalder briternes Brexit-debat forløjet og hysterisk: »Jeg tror, at det går helt galt for dem«

Hvad ville du stille op med Brexit, hvis du sad i det britiske parlament?

»Jeg ville arbejde for få skabt en bredere koalition og en forhandlingsløsning. Det burde nogen have gjort for længst. En løsning, der rækker ind over midten, så regeringen får fat i nogle af Labours medlemmer. Det var faktisk det samme, vi gjorde herhjemme i 1992 med det nationale kompromis. Storbritanniens befolkning og politikere er delt over på midten, og et land kan ikke køre videre, når det er så splittet. Man er nødt til at finde et samlingspunkt«.

Sagen kort Brexit og kaos Hvem? Holger K. Nielsen, formand for SF fra 1991 til 2005, tidligere udenrigsminister og nej-siger, i dag EU-tilhænger. Hvad? Storbritannien befinder sig i en uoverskuelig situation, efter at et lille flertal i 2016 stemte landet ud af EU ved en folkeafstemning. Landet risikerer at stå uden en aftale med EU, når det til marts forlader unionen. Hvorfor? I 1992 stemte danskerne nej ved folkeafstemningen om Maastrichttraktaten. SF-lederen indgik et nationalt kompromis, som vælgerne i 1993 sagde ja til ved en ny afstemning. Uden var vi måske havnet samme sted som briterne. Vis mere

I 1992 sagde Holger og konen og 50,7 procent af vælgerne nej til unionen. Fortryder du det i dag?

»Nej, det gør jeg ikke. Det var en rigtig beslutning at sige nej i 1992, for hverken dengang eller i dag ønsker jeg et føderalt Europa, og der var nogle helt klare føderale træk i Maastrichttraktaten (som vælgerne stemte om, red.). Det mente SF ikke, at danskerne var villige til, og det var de så heller ikke. Vi ønskede og ønsker stadigvæk et praktisk orienteret EU-samarbejde med udgangspunkt i nationalstaterne, så man kan løse grænseoverskridende problemer. Men det var også godt, at vi samlede op efter nejet og havde en plan i modsætning til briterne«.

Var du bange for i 1992, at Danmark kunne ryge ud af det daværende EF?

»Ja, helt bestemt. Det var jeg oprigtigt bekymret for. Vi havde givet vælgerne et løfte om, at det ikke ville ske, og sagt, at de trygt kunne stemme nej til Maastrichttraktaten, uden at det ville få konsekvenser for vores medlemskab af det europæiske fællesskab«.





Foto: Morten Langkilde 1992. Formanden for SF Holger K. Nielsen er sammen med fru Kirsten og datteren Ida på vej til at stemme om EF-Unionen.

Hvordan kunne I garantere, at det blev et ja ved den anden folkeafstemning i 1993? Er sagen ikke, at SF gamblede med vores EU-medlemskab, og vi kunne være endt som briterne?

»Nej, det synes jeg ikke. Det er klart, at der var en risiko. Men vi var overbeviste om, at det grundlag, vi havde fundet med ja-siden, kunne bære igennem. Vi var nødt til at sende det til en ny folkeafstemning. Efter nej’et i 1992 kunne vi ikke gøre andet, og jeg var ikke i tvivl om, at vi kunne få en løsning og skaffe flertallet. Og det blev også et klart ja«.

Hvad var der sket, hvis vi også havde stemt nej i 1993, tror du?

»Jeg ved ikke, hvad der var sket. Så kunne vi godt have røget ud. Det ville jeg have været ked af – også dengang«.

Hvornår skiftede du holdning til EU?

»Det gjorde jeg i 1980’erne. Jeg arbejdede i Europa-Parlamentet fra 1979 til 1981, og allerede dengang begyndte vi at tale om i SF, at det var udsigtsløst at forlade EF. I stedet gjaldt det om at påvirke fællesskabet indefra. Men jeg skiftede for alvor holdning under krigen på Balkan. Før havde vi ikke taget det særlig alvorligt, at EF var et fredsprojekt. Dengang var det Sovjet og USA, der udgjorde fronten. Men da Berlinmuren faldt (i 1989, red.), blev der alligevel krig i Europa, og her var det vigtigt at forhandle i stedet for at hugge hovederne af hinanden. Her kunne EF bruges til at skabe mere stabilitet«.

Er du i dag tilhænger af Danmarks 4 forbehold i EU?

»Jeg er stadig tilhænger af euroforbeholdet, men ikke af forsvarsforbeholdet. Det mener jeg godt, at vi kunne opgive. SF støttede også, at retsforbeholdet skulle væk ved folkeafstemningen«.

Forbeholdene var SF’s pris for at anbefale et ja ved folkeafstemningen i 1993. Så stod I det forkerte sted?

»Nej, for dengang vidste vi ikke, hvad EU ville udvikle sig til. Vi var ikke interesseret i at få en Europa-hær, der skulle hjælpe franskmændene med at føre krig i Afrika. Men siden har EU jo udviklet sig totalt anderledes. På forsvarsområdet er det i stedet blevet en begrænset kapacitet, der rydder miner og er med i piratjagt og andre fornuftige operationer. Det kan vi godt deltage i«.