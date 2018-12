Nu skal man give hånd for at få statsborgerskab Et flertal i Folketinget har vedtaget, at der skal indføres en grundlovsceremoni med håndtryk i kommunerne.

Regeringens lovforslag om at indføre en grundlovsceremoni med håndtryk er vedtaget af et flertal i Folketinget.

Forslaget har fået kritik fra flere borgmestre, som ikke mener, at man kan kræve et håndtryk for at få dansk statsborgerskab.

Nu er forslaget imidlertid blevet til lov. Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) mener, at loven vil få effekt, fordi nogle ikke vil skrive under på erklæringen og give hånd ved ceremonien:

»For ganske få uger siden var jeg i debat med den ene af Hizb ut-Tahrirs talsmænd, som sagde, at han ikke ville kunne skrive under på sådan et dokument. Han ville ikke kunne blive dansk statsborger i dag«.

»Jeg spurgte ham, om han ville rådgive sine følgere i Hizb ut-Tahrir til også at undlade, og det ville han. Og det er præcis det, vi ønsker med selve grundlovsceremonien«, siger Inger Støjberg.

Enhedslisten: Ingen effekt

Enhedslistens Søren Søndergaard er dog kritisk over for loven, som han ikke mener vil have nogen effekt.

»Det er hykleri. Spørgsmålet er, om folk opfører sig ordentligt, og det sikrer vi ikke med et håndtryk, som de i deres egen opfattelse kan give på falske betingelser for at få et dansk statsborgerskab, siger Søren Søndergaard.

