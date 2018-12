Justitsministeren ville sænke paraderne, men Pape stemmer imod at gøre sex uden samtykke til voldtægt

Et snævert flertal stemte imod et beslutningsforslag om at ændre straffeloven, så sex uden samtykke er voldtægt. Oppositionen varsler, at loven vil blive ændret, hvis flertallet vender efter et folketingsvalg.

I efteråret var justitsminister Søren Pape Poulsen (K) ude og sige, at han havde ændret holdning.

Hvor han tidligere var imod, at voldtægt skulle defineres som sex uden samtykke, var han nu åben for at se på en ændring af loven.

Voldtægt i dansk lov Den danske straffelov definerer voldtægt som tvang til samleje ved »vold eller trussel om vold« eller ved »anden ulovlig tvang« eller med en person, der befinder sig i en tilstand, hvor vedkommende er ude af stand til at modsætte sig det. Det Kriminalpræventive Råd anslår, at der er 5.100 voldtægter og forsøg på voldtægt om året, 700-900 anmeldelser og 60-70 domme for voldtægt.

Justitsministeren ville »sænke paraderne«, sagde han.

»Det er relevant at se på, om vi skal sænke kravene for, at man kan blive dømt, og også se fordomsfrit på samtykkemodeller fra udlandet«, sagde justitsministeren, og han satte med det samme sine embedsmænd til at indhente erfaringer fra andre lande, som allerede har en sådan lovgivning.

Alligevel stemte ministeren og Konservative i dag imod et beslutningsforslag fremsat af Enhedslisten, som pålagde regeringen i indeværende folketingsår at fremsætte et lovforslag om voldtægt baseret på samtykke.

Enhedslisten har adskillige gange kritiseret, at ministerens initiativ med at indhente erfaringer risikerer at forsinke en ændring af loven unødigt.

Stemmetallet var i dag 52 stemmer for og 56 stemmer imod.

Ministeren vil vide mere

I Folketingssalen forklarede Pape sin modstand sådan her:

»Jeg har bare brug for at vide, præcis hvilke konsekvenser det har. Hvordan skal det udformes? Og hvad vil det betyde? Jeg står her og udstiller min manglende viden om det her, men det er også derfor, der er gang i et større arbejde, for jeg mener faktisk, at vi skal gøre noget på det her område«, slog ministeren fast og fremhævede, at han ville have tid til at drøfte spørgsmålet med relevante parter udenfor Folketinget.

Folketinget stemte i marts 2017 om et lignende beslutningsforslag, som også dengang blev stemt ned.

Dengang stemte partiet Alternativet imod, mens de i dag i salen stemte for – og ordføreren Roger Matthisen forklarede partiets holdning sådan her:

»Problemet med lovgivningen er, at ordlyden er helt fundamental principiel. Lovteksten afspejler, at man i voldtægtssager ikke som udgangspunkt anerkender individet som ukrænkeligt. Hvis man tager den danske voldtægtsparagraf for pålydende, indebærer den en præmis om, at enhver krop i princippet er tilgængelig, indtil der bliver sagt nej«.

Lovændring hvis flertallet skifter

Dansk Folkeparti, Venstre, Liberal Alliance stemte i dag imod, mens Socialdemokraterne, Enhedslisten, SF, Radikale Venstre og altså Alternativet stemte for.

I den betænkning, som blev givet efter behandlingen af forslaget i Retsudvalget, fremgår det, at partierne betinger sig, at der ikke bliver tale om omvendt bevisbyrde.

I betænkningen står også, at de partier, som er tilhængere »såfremt flertallet skifter efter førstkommende folketingsvalg, vil vedtage en samtykkebaseret voldtægtslovgivning«.