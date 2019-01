Wammen om Løkkes nytårstale: Regeringen er kørt fast, der er ingen visioner og ingen vilje Oppositionen skyder på statsministeren for at mangle ambitioner og handlekraft efter nytårstale.

Hvidvask, bankskandaler, stressede børn og svindel med udbytteskat.

Hos rød blok i Folketinget hæfter de politiske topfigurer sig mest ved alt det, som statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) ikke kom ind på i sin nytårstale tirsdag aften.

»Talen viser, at regeringen er kørt fast. Ingen visioner, ingen vilje«, lyder dommen fra politisk ordfører Nicolai Wammen (S).

»Det eneste, regeringen har tilbage, er en sundhedsreform, som vi frygter vil føre til mere centralisering og usikkerhed«.

»Havde man håbet på handling og ambitioner, når det gælder en større indsats for klimaet, efterlades man slemt skuffet«, mener Wammen.

Bankerne gik fri

Enhedslistens Pernille Skipper hæfter sig ved, at Løkke ikke nævnte skandalerne i banksektoren.

»Det er jo helt vildt«, udtaler hun i en skriftlig kommentar.

»2018 var året, hvor hvidvask-skandalen i Danske Bank væltede ud af skabet, og hvor det blev afsløret, at den økonomiske elite i bank- og finansverdenen systematisk har svindlet den danske og mange andre landes statskasser. Det lader han passere«.

SF's formand, Pia Olsen Dyhr, kalder talen »hyggelig«.

Men hun mener, at den er fuldstændig blottet for løsninger på tidens problemer.

»Hvor er det politiske mod, der skal skabe håb om, at vi kan få kloden væk fra katastrofekursen? Rigtig mange danskere forventer mere end flotte ord og et grønt slips«, udtaler hun i en skriftlig kommentar.

Alternativets politiske leder, Uffe Elbæk, roser på Twitter talen for at have fokus på klima og internationalt samarbejde.

»Bare ærgerligt at regeringens politik alt for ofte undergraver det selv samme internationale samarbejde og udsyn«, tilføjer han.

ritzau