Tesfaye efter kartoffelvideoen fra Sjælsmark: Den er et godt eksempel på, at vi i Socialdemokratiet går ind for en stram, men ikke en skør udlændingepolitik

»Så stik dog knægten en kartoffel og kom videre«, skrev Socialdemokratiets udlændingepolitiske ordfører, Mattias Tesfaye, på Twitter fredag eftermiddag. Det skete i en kommentar til den video, der er blevet bredt delt, og som viser en dreng på fem år i kantinen på udrejsecenter Sjælsmark for afviste asylansøgere. Drengen er sammen med sin far, men de bliver afvist, da de beder om en kartoffel og noget broccoli.

Mattias Tesfayes tweet kom efter, at hans partifælle Mette Gjerskov havde skrevet, at »vi har skabt et monster, når en dreng på fem år nægtes en kogt kartoffel på Sjælsmark«.

Det tweet skabte usikkerhed om Socialdemokratiets udlændingepolitik, der i det seneste år har ligget tæt op ad Dansk Folkepartis. Men selv om Mattias Tesfaye ikke vil kalde Sjælsmark for et monster, »så er jeg et stykke ad vejen enig med Mette Gjerskov«, siger han. Senere slettede han sit første tweet, fordi det kunne misforstås. I stedet skrev han:

»Hvis en 5-årig dreng beder om en kartoffel og noget broccoli, er det vel meget naturligt at give ham det. Mere rigidt behøver vi ikke indrette et udrejsecenter«.

I det meste af 2018 har Socialdemokratiet og Mattias Tesfaye holdt fast i, at Sjælsmark ikke er et sted, hvor børn skal bo i lang tid. Men det er forældrenes ansvar, at de bor der, og udrejsecenteret er den »bedst mulige løsning«. Den seneste video fortæller ham dog, at noget er galt på centeret.

»Med det forbehold, at jeg ikke var til stede, da den video blev optaget, så er den et meget godt eksempel på, at vi i Socialdemokratiet går ind for en stram udlændingepolitik, men ikke en skør udlændingepolitik«, siger Mattias Tesfaye og tilføjer:

»Jeg er med på, at der har været en diskussion om, at forholdene på udrejsecentrene skal være utålelige, men det er i hvert fald ikke vores udgangsposition. Hvis en dreng på fem år beder om kartofler og broccoli, så har jeg meget svært ved at forstå, hvorfor man på et statsligt drevet udrejsecenter ikke bare giver ham kartofler og broccoli. Det tror jeg bare, vi skal være glade for, at han beder om«.

Børnene og de voksne på Sjælsmark siger, at det ofte sker, at de beder om et ekstra stykke brød eller en mælk mere, men at de får nej. Hvis det er rigtigt, bør forholdene på Sjælsmark så ændres?

»Jeg regner da med, at det er sådan, at hvis man beder om en kvart liter mælk eller et stykke brød mere, så får man det, og hvis det ikke er sådan, så skal forholdene ændres. Vi har jo ikke folk på nødration. Vi bakker op om Sjælsmark, og vi tror, det er rigtigt med udrejsecentre. Men jeg tror også, at det er vigtigt, at vi holder tungen lige i munden. Det skal jo ikke være rigide systemer, vi bygger op. Det er mennesker, der bor der, og hvis der er nogle børn, der godt kunne tænke sig noget fra den anden buffet, så må man bare koge en ekstra gryde kartofler«.

Ombudsmanden har gjort indtryk

I løbet af de sidste ni måneder har Dansk Flygtningehjælp og Røde Kors været stærkt kritiske over for forholdene på Sjælsmark, selv om Røde Kors har ansvaret for blandt andet sundheden, børnehaven og børns trivsel på stedet.

I december kom Ombudsmanden med en længe ventet rapport om Sjælsmark. Her konkluderer han, at »forholdene for børn i Udrejsecenter Sjælsmark er egnede til væsentligt at vanskeliggøre børnenes opvækst og begrænse deres muligheder for naturlig udvikling og livsudfoldelse«.

Han udtaler blandt andet at »uro, ensomhed og uoverskuelighed i betydeligt omfang synes at karakterisere børnenes hverdag«.