DF bakker SF op: Psykisk syge skal kunne erklæres raske

Selv om en tidligere psykiatrisk patient har været rask og symptomfri i årevis, hænger diagnosen ved. Som reglerne er i dag, bliver tidligere psykisk syge nemlig ikke erklæret raske.

Det bør laves om, mener SF, der får opbakning fra Dansk Folkeparti.

»Lige såvel som man kan blive rask efter en kræftsygdom, skal man også kunne erklæres rask og fri for sin psykiske sygdom«, siger psykiatriordfører Liselott Blixt (DF).

Som reglerne er i dag, følger den psykiatriske diagnose en resten af livet, påpeger Blixt. Det betyder blandt andet, at der er nogle stillinger, som tidligere psykisk syge ikke kan få.

SF's forslag skal diskuteres i Folketinget torsdag.

Liselott Blixt håber, at det kan føre til, at Folketinget finder ud af, hvordan det er muligt at løse problemerne for folk, der har haft en psykiatrisk diagnose, men er blevet raske.

»Det er vigtigt, at man kan komme videre i livet, efter at man har haft en svær periode«, siger Liselott Blixt.

ritzau