Danskernes drikkevand bliver bedre beskyttet mod pesticider

Danskernes drikkevand bliver fremover bedre beskyttet mod pesticider.

Det er regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, De Radikale og SF blevet enige om i en aftale, der blev præsenteret fredag.

Det skriver Miljø- og Fødevareministeriet i en pressemeddelelse.

Det skal blandt andet være slut med at sprøjte nær drikkevandsboringer. Aftalen er en tillægsaftale til Pesticidstrategi 2017-21.

»Den seneste tids mange fund af pesticider i drikkevandet har bekymret mig og de øvrige partier i aftalekredsen«, siger miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V).

»Jeg er glad for, at vi står sammen om at beskytte drikkevandet og forbedre beskyttelsen af en af de mest værdifulde ressourcer, vi overhovedet har«.

»Jeg er særligt glad for, at det skal være slut med at sprøjte nær drikkevandsboringer, og at vi nu får undersøgt grundvandet for langt flere stoffer«, siger ministeren.

ritzau