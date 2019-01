På torsdag skal ni udlændinge give Støjberg hånden, hvis de vil være danskere

Udlændinge- og integrationsminister står selv for den første af de kontroversielle håndtryks-ceremonier.

Stribevis af borgmestre har beklaget sig over, at de fremover skal kontrollere, om nye danske statsborgere vil trykke en kommunal repræsentant i hånden ved de kommende grundlovsceremonier.

Men når et par håndfulde nye danskere i næste uge bliver de første, der som betingelse for at få dansk statsborgerskab skal deltage i en grundlovsceremoni, bliver det udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) selv, der udfører håndtrykket og ønsker tillykke.

Det oplyser Udlændinge- og Integrationsministeriet om ceremonien, der afholdes i Eigtveds Pakhus i København torsdag 17. januar.

»Det er et helt særligt privilegium at blive dansk statsborger og en stor tillidserklæring fra det danske samfund. Derfor skal man som udlænding vise, at man vil Danmark, og man skal gøre sig fortjent til at være en del af det danske fællesskab«, lyder det skriftligt fra Støjberg, der tilføjer:

»Det gør man blandt andet ved at vise respekt over for Danmark og de danske værdier og skikke. Ceremonien er en højtidelig begivenhed, som helt konkret markerer det øjeblik i deltagerens liv, hvor de officielt bliver danske statsborgere«.

Når det kun er ni personer, der skal til den første ceremoni, der altså undtagelsesvist bliver statslig, skyldes det, at de ni har søgt statsborgerskab efter en særlig skæringsdato.

Vrangvillige borgmestre risikerer en bøde

De nye ceremonier er en del af den aftale om en række generelle stramninger på statsborgerskabsområdet, der blev indgået før sommer mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet. Til det specifikke lovforslag om ceremonierne med krav om håndtryk endte Socialdemokratiet dog med at stemme hverken for eller imod, da partiet ikke ville lovgive om håndtryk.

Det krævede håndtryk har været stærkt omdiskuteret, da en række borgmestre herunder også fra Venstre har fundet det kritisabelt, at de skulle kontrollere, om folk ville give hånd og indberette det, hvis de ikke ville.

Omvendt har Støjberg svaret til Folketinget, at hvis ikke kommunerne efterlever kravet, kan konsekvensen være »tvangsbøder for at fremtvinge opfyldelsen af den handlepligt, som påhviler kommunalbestyrelsen«.

Og skulle borgmestrene være i tvivl om, hvad der menes med håndtryk, så kan de i bemærkningerne til loven læse, at det betyder, at man »mødes ansigt til ansigt med deltagerne og udveksler et håndtryk med deltagerne uden handske håndflade mod håndflade«.