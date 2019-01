Formand skifter Nationalpartiet ud med Alternativet

Kashif Ahmad, der nu er tidligere formand i Nationalpartiet, har valgt at skifte politisk arbejdsplads til Alternativet.

Det har været en svær beslutning, lyder det fra Kashif Ahmad, der var med til at starte partiet i 2014.

»Jeg synes, at mine politiske kræfter både på kort og lang sigt kan blive udnyttet og benyttet langt bedre hos Alternativet«.

»Det er jo sådan, at til syvende og sidst, så handler det jo om at komme ind og være med til at gøre en forskel inde på Christiansborg, hvor lovene bliver vedtaget«, siger han.

Siden Nationalpartiet blev stiftet, har det forsøgt at blive opstillingsberettiget til Folketinget - foreløbig uden held.

»Selvfølgelig spiller det en rolle for mig, at det er et etableret parti, hvor vi ikke længere skal bruge 90 procent af vores tid og energi på at få vælgererklæringer i hus, siger Kashif Ahmad.

Partiet har på nuværende tidspunkt 2005 vælgererklæringer. Det kræver mindst 20.260 godkendte erklæringer, før partiet kan stille op til Folketinget.

Grunden til, at blandt andre Ahmad valgte at stifte Nationalpartiet var, at han følte sig 'politisk hjemløs'. Men det fodfæste har han fundet i Alternativet.

Nogle af de elementer, som han synes særligt godt om, er Alternativet som et alternativ til de etablerede partiet på Christiansborg og fokus på klimaet.

Kashif Ahmad bliver budt velkommen af Alternativets partileder, Uffe Elbæk, på Twitter.

»Glæder mig i den grad til at arbejde endnu mere sammen med dig, end vi allerede gør«, skriver han.

Det nye medlem af Alternativet vil forsøge at blive valgt som folketingskandidat på et ekstraordinært opstillingsmøde i Københavns Storkreds 4. februar.

Det bliver Asif Ahmad, der indtil nu har besiddet posten som næstformand i Nationalpartiet, der bliver formand.

ritzau