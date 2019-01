Mette Frederiksen: »Det største problem i sundhedsvæsnet i dag er, at der mangler tid« Socialdemokratiet mener ikke, at man skal nedlægge regionerne. Der skal ansættes mere sundhedspersonale.

Hos Socialdemokratiet er formand Mette Frederiksen ikke specielt imponeret over det udspil til en sundhedsreform, som regeringen har fremlagt onsdag.

Det er særligt hensigten om at nedlægge regionsrådene, som hun ikke kan tilslutte sig.

»Det er endnu en omgang centralisering fra Lars Løkkes hånd«.

»Det er den forkerte vej at gå for Danmark«, siger hun til TV2 News.

Mette Frederiksen frygter, at en nedlæggelse af regionsrådene vil flytte beslutningerne og ansvaret for yderområderne endnu længere væk og gøre det sværere at stille politikere til ansvar for de prioriteringer, der bliver foretaget.

Og så mener hun, at der er mere presserende opgaver, der skal løses, for at gøre sygehusvæsnet bedre.

Det handler blandt andet om at skaffe mere sundhedspersonale.

»Det største problem i sundhedsvæsnet i dag er, at der mangler tid«.

»Derfor er det vigtigt at ansætte flere sygeplejersker og læger nu«, siger hun til tv-stationen.

ritzau