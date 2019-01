»Det bliver alt for nemt for Mette Frederiksen«: Søren Gade angriber Løkkes sundhedsreform

»I mine øjne er det en klar centralisering«, siger han til Århus Stifttidende om reformen, der er lanceret som en ’nærhedsreform’.

»Økonomien omkring sundhedsvæsenet bliver centraliseret, og når det sker, så vil der hver gang, der er sparekataloger, ske det, at tingene samler sig om de helt store byer. Og det er der grund til at være bekymret over, hvis man kommer fra Midt- og Vestjylland«.

Bestyrelsesformand for Venstre i Region Midtjylland Jens Nicolai Vejlgaard tvivler også på, at det jyske bagland vil juble over regeringens reform, der fjerner de folkevalgte repræsentanter.

»Jeg tvivler på, at folk i Venstres bagland råber hurra for at erstatte en folkevalgt bestyrelse med en udpeget. Jeg håber ikke, reformen er udtryk for centralisering, men det må tiden vise. Den må også vise, om det bliver nemt at gå til valg på«, siger han i Århus Stifttidende.

Socialdemokraterne ser tilsyneladende en åbning i netop den del af udspillet, der handler om at nedlægge regionerne og de folkevalgte regionspolitikere. På Twitter skriver Mogens Jensen, næstformand for Socialdemokratiet:

»Helt enig med Søren Gade! Gode elementer i sundhedsreformen kan sagtens gennemføres med regionerne og uden Københavner-centralisering«.

Politisk kommentator: Det er alvorligt

Politisk kommentator på Politiken, Kristian Madsen, siger, at kritikken er et stort problem for Løkke.

»Kritikken er meget alvorlig. Der er tale om, at hans egne folk – Søren Gade, Lars Krarup og andre venstrefolk - er ude og slå Socialdemokratiets hovedanke fast: Nemlig, at reformen er udtryk for mere centralisering. De kontrasignerer Socialdemokratiets pointe. Det betyder, at Lars Løkkes autoritet står fuldstændig afklædt. Det er en meget sjælden situation, at så mange i baglandet taget åben afstand fra statsministeren«, siger han.

»Hele pointen var, at Sundhedreformen skulle være en stor opbygning til et folketingsvalg, hvor Lars Løkke skulle vise, at han var den store sundhedspolitiker - manden der i sin tid reddede kræftbehandlingen i Danmark - og at Mette Frederiksen er en amatør. Den plan er kuldsejlet«.