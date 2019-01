Overblik: Sådan vil regeringen skaffe flere hænder i sundhedsvæsnet Regeringen har fredag præsenteret sit udspil til, hvordan man sikrer, at der nok personale i sundhedssektoren.

Med udspillet 'Flere hænder og større arbejdsglæde' giver regeringen sit bud på, hvordan man i forbindelse med sundhedsreformen sikrer, at der er tilstrækkeligt med fagpersonale på sygehuse og ude omkring.

Hovedpunkterne er som følger:

Flere læger i almen praksis.

Det skal blandt andet ske ved at hæve antallet af uddannelsesforløb i almen medicin og oprette flere introduktionsstillinger i almen medicin.

Der skal også bygges moderne læge- og sundhedshuse der, hvor der er behov.

Flere sygeplejersker.

Optaget på sygeplejerskeuddannelsen løftes med 150 pladser hvert år frem til 2022.

Regeringen vil også prøve at få flere sygeplejersker til at arbejde på fuld tid frem for på deltid, ligesom man vil gøre en indsats for at få nogle af dem, der har forladt faget, til at vende tilbage.

Flere social- og sundhedshjælpere.

Det handler om at oprette flere praktikpladser, at forbedre den geografiske dækning af uddannelserne, men også om at give sosu-assistenter flere og mere varierede opgaver.

Kilde: Sundhedsministeriet

ritzau