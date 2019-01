Udbytteskandalen: »Da jeg åbner den fortrolige kuvert og sidder og læser, er jeg virkelig forbløffet«

Det var et besynderligt samråd, der 13. december blev holdt i Folketingets Skatteudvalg om udbytteskandalen, hvor svindlere frem til 2015 stjal 12,7 milliarder kroner fra statskassen. Eller, som tre ordførere formulerer det: Et samråd, der var »aparte«, »mærkværdigt« og »vildt«.

For samtlige politikere ved det åbne samråd havde kort forinden modtaget et fortroligt dokument med helt nye og alarmerende oplysninger fra skatteminister Karsten Lauritzen (V).

Som Politiken og DR kunne afsløre lørdag aften, havde Skat i syv kritiske uger i sommeren 2015 ignoreret et tip, der kunne have stoppet svindelen og sparet statskassen for 2,6 milliarder kroner. I de uger var svindelen i den sidste, men også mest intense fase og havde et tempo på 35.000 kroner i minuttet.

Tippet, der kom fra en dansk topadvokat, indeholdt navne på flere af sagens nøglepersoner, herunder den hovedmistænkte, Sanjay Shah. Det stod i skarp kontrast til tidligere oplysninger om, at der ganske vist havde lydt advarsler om svindelen, men de var ikke konkrete.

Oplysningen blev givet til Skatteudvalgets medlemmer kort før mødet 13. december.

Man måtte tage sig til hovedet Jesper Petersen, skatteordfører (S)

»Jeg kan huske, at da jeg åbner den fortrolige kuvert og sidder og læser, er jeg virkelig forbløffet«, siger Socialdemokratiets skatteordfører, Jesper Petersen. »At man kan formå på de sidste uger alene at svindle for så stort et beløb … det er jo helt utroligt, at det ikke var nok til, at svindelen blev stoppet. Man måtte tage sig til hovedet over, at det ikke førte til en langt grundigere reaktion, hvor man standsede udbetalingerne«.

Samråd og skuespil

Men en ting var selve oplysningen. En anden var, at da det tv-transmitterede samråd få dage senere fandt sted, var det med klart dekret om, at alle politikerne skulle lade som om, at de ikke kendte de nye oplysninger. Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK), ofte kaldet Bagmandspolitiet, havde understreget, at offentligheden ikke måtte kende til tippet fra 2015. Det kunne forstyrre efterforskningen, var beskeden.

Sagen kort Sommerferie kostede milliarder Fra 2012 til 2015 lænsede formodede svindlere den danske statskasse for mindst 12,7 milliarder kroner. Ifølge Skat og bagmandspolitiet brugte de falske dokumenter til at få udbetalt refusion af udbytteskat på danske aktier, som de ikke havde krav på. 16. juni 2015 fik Skat fra en dansk advokat detaljerede advarsler om svindlen, som da var i fuld gang. Navne på personer og selskaber, som vi i dag ved er centrale, samt kontoudtog, som viste, at millioner fra Danmark havnede hos Sanjay Shah, som i dag er mistænkt som svindlens bagmand. Skat undersøgte sagen i nogle få dage uden resultat og lagde derefter advarslerne til side til »efter sommerferien«. 27. juli 2015 fik Skat alarmerende oplysninger fra myndigheder i Storbritannien, som havde fået øje på den britiske ende af svindelsagen: Milliarder af kroner fra Skat i Danmark, som blev hvidvasket i britiske banker og selskaber. Oplysningerne svarede til dem, som Skat havde fået allerede i midten af juni. 6. august 2015 standsede Skat alle udbetalinger af refusion af udbytteskat. Da havde de formodede svindlere hentet 2,6 milliarder kroner ud af den danske statskasse siden den første advarsel til Skat 16. juni. Vis mere

Derfor gentog skatteministeren på mødet informationen om, at de oplysninger, Skat havde »hen over sommeren« var for ukonkrete til, at Skat kunne agere på dem. På trods af, at Skat da havde fået navnene på flere centrale spillere.

Og udvalgets medlemmer – som vidste, at ministerens erklæring var mildest talt tvivlsom – måtte spille med.

»Det er en en aparte situation at skulle sidde på et samråd og have en viden, man ikke kan dele«, siger René Gade, der er medlem af Skatteudvalget for Alternativet.

»Jeg er til maksimal åbenhed – politikerne skal have mulighed for at gå regeringen efter i sømmene. Men der kan være noget fortrolighed om for eksempel rigets sikkerhed eller en igangværende efterforskning, og det var der her«.

Dennis Flydtkjær, der er skatteordfører for Dansk Folkeparti, beskriver hele processen – hvor politikerne i månedsvis fik meget få oplysninger og pludselig havde de markante nye informationer i hænderne ved samrådet uden at måtte tale om dem – som »mærkværdig«.

Jesper Petersen kalder det »en vild oplevelse« at sidde med udvekslingen mellem Skat og advokaten »og endelig få et indblik i, hvad der skete i demørklagte uger«.

Ministeren fulgte reglerne

Alle tre ordførere understreger, at det var rigtigt af Karsten Lauritzen at acceptere kravet om lukkethed fra SØIK – og dermed det, der udefra kunne ligne et veltilrettelagt skuespil for åbent tæppe. Men Dennis Flydtkjær fra DF synes, der gennemgående har manglet åbenhed i sagen.