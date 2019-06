Partiernes yngste kandidater: Her er forandringerne, vi drømmer om

Masser af unge kræfter kan være på vej i Folketinget efter valget. Her er et overblik over, hvad de ni nuværende folketingspartiers yngste spidskandidater allerhelst vil forandre, hvis de kommer ind.

Socialdemokratiet: Bjørn Brandenborg

Foto: Pressefoto

27 år. Opstillet i Svendborg, Fyns Storkreds.

»Det er ikke supersexet, men det, jeg synes er allervigtigst at få lavet om, er at få lavet en ny udligningsreform«.

»Den skulle fordele pengene mere retfærdigt. På den måde at vi tager højde for, at der er nogle kommuner, hvor man tager et større socialt ansvar. På Langeland, hvor jeg bor, er der et meget højt antal folk på overførselsindkomster, og det er også det sted, hvor der bor allerflest fattige børn. Det er ikke noget, vi vil brokke os over. Vi vil rigtig gerne løse problemerne, men der er bare nødt til at følge penge med«.

Venstre: Sandra Folmand

Foto: Pressefoto

22 år. Opstillet i Rønne, Bornholms Storkreds.

»Det er emner, som der måske kan være en tendens til, at politikerne har lidt berøringsangst over for. Jeg ønsker for eksempel, at man får en samtykkebaseret voldtægtslovgivning frem for den, vi har nu«

»Jeg synes, det virker helt hul i hovedet, at medmindre man har givet fysisk udtryk for, at man ikke vil have sex – det vil sige ved kamp – så kan det faktisk ikke betegnes som en voldtægt. Hvis man ikke har givet samtykke enten ved sit kropssprog eller ved sit ord, skal det betegnes som en voldtægt, for så kan man ikke være sikker på, at begge parter ønsker det«.

SF: Jacob Mark

Foto: Pressefoto

Opstillet i Køge, Sjællands Storkreds. Har siddet i Folketinget for SF siden 2015.

»Det er at fjerne brugerbetaling på psykologhjælp. Jeg synes, det burde være en menneskeret i et land som Danmark, at uanset hvad man fejler, skal man kunne blive rask uden at have pengepungen frem. Det skal ikke være sådan, at hvis man ikke tjener mange penge, skal man tvinges til at gå rundt med angst eller depression. Det er også derfor, at et af SF’s hovedkrav til den kommende regering bliver at påbegynde at fjerne brugerbetaling på både psykologhjælp og tandlægehjælp«.





Dansk Folkeparti: Sabine Nicoline Lyngberg

Foto: Pressefoto

22 år. Opstillet i Rønne og Aakirkeby, Bornholms Storkreds.

»Jeg ville fjerne fribeløbet til SU-modtagere, så de kan komme til at tjene lige det, de vil, ved siden af deres SU«.

»Jeg kan slet ikke se, hvorfor der er nogle politikere, der skal sidde og bestemme, hvor meget folk må tjene. Det må være folks egen sag at få det til at hænge sammen. Også fordi det er blevet mere og mere almindeligt at tage fjernstudium, studere ved computeren og selv tilrettelægge sin tid. Så folk skal da have lov, hvis de vil have et 37-timers job ved siden af studiet«.





Konservative: Mette Abildgaard

Foto: Jens Dresling

30 år. Opstillet i Egedal, Nordsjællands Storkreds.

»Lavere skat, billigere biler, flere pædagoger i børnehaven – alt det, og meget mere, er fuldstændig ligegyldigt, hvis vi ikke løser vores største udfordring: klimakrisen. Det skylder vi både min lille nyfødte datter og alle andre børn og unge i Danmark. Vi må ikke smide klimaregningen i børneværelset«.

»Danmark skal gå foran, og det gør vi også i høj grad i dag. Men vi skal have hele verden med, selvfølgelig med grøn forskning, men først og fremmest med grøn handling. Vi skal hver især tage et ansvar, men det er først og fremmest politikernes ansvar«.





Alternativet: Sikindar Siddique