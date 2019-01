Mette Frederiksen i nyt udspil: Folk med opslidende arbejde skal kunne gå tidligere på pension Socialdemokratiet vil give personer, som kommer tidligt på arbejdsmarkedet, mulighed for hurtigere pension.

»Alle har ret til en værdig tilbagetrækning fra arbejdslivet. Det kan jeg ikke sige, at alle har i dag«.

Sådan lyder det fra Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, på et pressemøde på Plejecentret Sølund på Nørrebro i København.

Her præsenterer hun Socialdemokratiets udspil 'De mest nedslidte fortjener også en værdig pension'. Udspillet skal give danskerne en 'rettighed' til tidligere tilbagetrækning.

»Hvis der er medarbejdere, der skal passe godt på vores ældre, så skal vi passe bedre på medarbejderne«, siger Mette Frederiksen.

Socialdemokratiet har ikke fremlagt præcis, hvem der skal kunne gå tidligere på pension.

»Det skal vi diskutere med arbejdsmarkedets parter«, siger Mette Frederiksen og tilføjer:

»Vi må lægge til grund, at folk er forskellige. Jeg møder mange i 60'erne, som slet ikke vil gå på pension. Men jeg møder også folk i 50'erne, som er ved at være nedslidte af et langt arbejdsliv«, siger Mette Frederiksen.

Socialdemokratiet forventer, at man skal arbejde 'mere end 40 år', for at få ret til at trække sig tilbage.

»Vi har ikke lagt os fast på den endelige model. Men når det handler om anciennitet, så skal man derop, hvor man har arbejdet i mange år«, siger Mette Frederiksen.

Det kan dog blive meget svært at afgøre, om folk har været '40 år på arbejdsmarkedet'. For hvad skal tælles med som arbejde? Hvad med arbejdsløshed undervejs? Og har folk overhovedet gemt lønsedler eller anden dokumentation for, at de har haft arbejde i 40 år?

»Vi mener ikke, at et job som avisbud skal tælle med. Men har man arbejdet som del af en uddannelse, så mener vi, at det som udgangspunkt skal tælle med«, siger Mette Frederiksen.

Trods usikkerhederne regner Socialdemokratiet med, at forslaget vil koste tre milliarder kroner. De penge skal findes via højere skat på især virksomheder.

Halvdelen af pengene - 1,5 milliarder kroner - skal ifølge Socialdemokratiet findes ved, at virksomheder ikke længere skal kunne fratrække 'meget store lønninger' i skat. Samtidig skal 'skattelettelsen' til 'meget høje aktieindkomster' rulles tilbage.

Den anden halvdel - 1,5 milliarder kroner - vil Socialdemokratiet finde ved at indføre en ekstra skat på den finansielle sektor.

ritzau