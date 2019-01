Smykkelov har på tre år ikke ført til et eneste smykke

Da debatten om smykkeloven gik højest i januar 2016, var det med kritik fra både ind- og udland.

Flere forestillede sig, at flygtninge nærmest ville blive afklædt ved grænsen og frataget de få ejendele, de måtte have fået med på deres farefulde færd.

Men anderledes blev det.

Lørdag den 26. januar fylder loven tre år, og i den tid har den kun været i brug ti gange. Ikke ét smykke er taget. Til gengæld har politiet beslaglagt cirka 186.800 kroner og en bil.

Om smykkeloven Udlændingelovens §40, stk. 10 om beslaglæggelse af aktiver - eller hvad der i daglig tale kaldes smykkeloven - blev vedtaget 26. januar 2016 af et stort flertal i Folketinget.

Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, De Konservative og Socialdemokraterne stemte for. Enhedslisten, SF, Alternativet og De Radikale stemte imod.

Smykkeloven gælder for asylansøgere og udlændinge med ulovligt ophold i Danmark, som ventes at give staten udgifter i forbindelse med deres ophold.

De pågældende personer skal af politiet opfordres til at fremvise kontanter og genstande i lommer, tasker og andet.

Loven giver myndigheder lov til at beslaglægge kontanter til en værdi af mere end 10.000 kroner og genstande, som enkeltstående er mere end 10.000 kroner værd - medmindre delene har affektionsværdi.

Det er den pågældendes egen forklaring, som lægges til grund for, om en genstand har en særlig personlig betydning.

I lovens tre første år er den brugt ti gange. Foruden cirka 186.800 kroner i kontanter er der blevet beslaglagt en bil til omkring 100.000 kroner.

De beslaglagte beløb skal være med til at finansiere personernes asylbehandling og ophold.

Både internationalt og herhjemme vakte loven harme i 2016, hvor flere borgere i Danmark sendte arvestykker og guldsmykker ind til Udlændinge- og Integrationsministeriet for at vise deres utilfredshed. Kilder: Folketinget, Jyllands-Posten, Washington Post, 'Vejledning om visitation, ransagning og beslaglæggelse hos asylansøgere mv.', Ritzau. Vis mere

De få anvendelser viser ifølge Jacob Mark, gruppeformand i SF, at loven er mere til syn end til gavn.

»Vi mener, at i stedet for at lave sådan nogle symbolske stramninger bør man lave et nyt og humant asylsystem, der gør, at folk ikke behøver at flygte«.

Spørger man derimod udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V), er det ikke et problem med de få beslaglæggelser.

»Det er helt principielt, at kan man forsørge sig selv, så skal man det. Det gælder for danskere, og det gælder for de flygtninge, der kommer hertil«, skriver hun til Ritzau.

At 2018 er det år siden 2008, hvor færrest har søgt asyl, er ifølge ministeren netop et bevis på, at smykkeloven og de andre stramninger på udlændingeområdet virker.

Selv om smykkeloven var omstridt, blev den vedtaget af et bredt flertal i Folketinget. Bag den stod Venstre, Liberal Alliance, De Konservative, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet.

DF vil gerne stramme kursen yderligere

Dansk Folkepartis udlændingeordfører, Martin Henriksen, har flere gange i medierne ytret, at han gerne så en strammere lov med mulighed for også at tjekke asylansøgeres midler på udenlandske bankkonti.

Den idé er Socialdemokratiets udlændingeordfører, Mattias Tesfaye, positivt stemt over for.

»Jeg synes, det er helt logisk, at når der er tale om værdier over 10.000 kroner, så gælder det, uanset om de ligger i baglommen eller står på en tysk bankkonto«, siger han.

På trods af at Støjberg er kendt for en kontant kurs i udlændingepolitikken, taler hun ikke for stramningen.

»Jeg har svært ved at se for mig, hvordan vi skal kontrollere, hvad man har stående på en bankkonto i udlandet«.

Hun bakkes op af Jacob Mark, der dog mener, at afviste asylansøgere formentligt forlader landet hurtigere, hvis de må beholde deres penge.

ritzau