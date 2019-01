Regeringen bekræfter planer om to nye motorveje på Sjælland

Der er 16 kilometer motorvej til Næstved og 30 kilometer motorvej til Kalundborg i vente på Sjælland.

To store sjællandske motorvejsprojekter er begge med i regeringens kommende trafikudspil over projekter, der skal realiseres.

Det bekræfter flere medlemmer af regeringen overfor Sjællandske.

»I kan godt begynde at lægge champagnen på køl«, lød det således onsdag fra Villum Christensen fra Liberal Alliance.

Han var sendt til motorvejsmøde på Christiansborg af sin partifælle, transportminister Ole Birk Olesen.

Oplysningen om, at Rute 54 er med i regeringens trafikudspil, der ventes offentliggjort i begyndelsen af februar, bliver også bekræftet af flere andre politikere.

Herunder Venstres finansordfører, Jacob Jensen, og den konservative transportordfører, Brigitte Klintskov Jerkel.

Tidligere transportminister Magnus Heunicke (S), der i efteråret 2018 var initiativtager til at danne en såkaldt sydsjællandsk motorvejsmafia, glæder sig over motorvejsprojekterne.

Men han advarer samtidig mod boblefest og sanseløs jubel.

»Selvfølgelig er det stort, at vi er med. Alt andet havde været en tragedie. Så burde man i stedet have rejst en gravsten over Rute 54. Nu venter det hårde arbejde med at få milliarderne til at rulle«, siger Magnus Heunicke til Sjællandske.

Et bredt flertal i Folketinget bevilgede i april 2017 de første 366 millioner kroner til motorvejen, der ventes at koste 1,6 milliarder kroner.

ritzau