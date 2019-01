DF bakker op om ministerkritik i sag om døde svin

Det er en alvorlig sag, at miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) tilsyneladende har givet Folketinget urigtige oplysninger om antallet af svin, der dør på vej ud af landet.

Det siger Dansk Folkepartis dyrevelfærdsordfører, Karina Due (DF).

»Det er meget alvorligt, at Folketinget ikke får korrekte oplysninger«.

»Når vi spørger om noget, er det helt afgørende, at vi får korrekte svar«, siger Karina Due.

Sagen handler om de levende svin, som danske landmænd eksporterer til udlandet.

I 2017 blev 9,4 millioner svin sendt ud af landet for at blive slagtet eller opfedet.

Inden turen ud af landet bliver svinene samlet i eksportstalde.

Dyrenes Beskyttelse kunne forleden afsløre, at op mod 9000 svin om året ikke forlader samlestaldende i levende live.

De dør eller bliver aflivet, fordi de er i så dårlig forfatning, at de ikke kan holde til den lange videre transport.

Ministeren er tidligere blevet spurgt om omfanget af døde grise i samlestaldene. Men han har henholdt sig til et svar fra Fødevarestyrelsen om, at det ikke er muligt at opgøre tallet.

Det får Socialdemokraternes dyrevelfærdsordfører, Simon Kollerup (S), til at kritisere ministeren.

»Vi har med en minister at gøre - Jakob Ellemann-Jensen - der øjensynligt har givet Folketinget urigtige oplysninger i denne her sag«, siger Simon Kollerup til DR Nyheder.

Ikke i tvivl om, hvor aben skal placeres

Ministeren lægger sig fladt ned og undskylder i en mail til DR.

En undskyldning, som Karina Due er tilfreds med. Hun mener dog ikke, at sagen stopper der.

»Jeg forventer, at ministeren går tilbage til sit bagland i Fødevarestyrelsen og taler dunder til dem«.

»Han har sikkert givet oplysninger, som han troede var rigtige. Så jeg er slet ikke i tvivl om, hvor aben skal placeres henne«, siger Karina Due.

De 9000 svin, der dør eller aflives under eksporten ud af landet, er ifølge dyrevelfærdsordføreren et 'ualmindeligt højt tal'.

Dansk Folkeparti indgik i december sidste år en aftale med regeringen, der skal skærpe kontrollen med udkørende lastbiler i en periode.

»Det forlig har vi lavet for at få ryddet op i branchen«.

»Hidtil har det nærmest været en gratis omgang at transportere dyr, der ikke var transportegnede. Men fremadrettet får vi skannet hele området og fundet de brodne kar, så vi kan slå hårdt ned«, siger Karina Due.

ritzau