DF støtter S-plan om differentieret pension - selv hvis Løkke vinder valget

Dansk Folkeparti støtter Socialdemokratiets plan om differentieret pension og agter at gennemføre den, uanset om der er blåt flertal efter valget.

Det skriver DR Nyheder.

»Jeg går i første omgang efter at få forligspartierne samlet. Kan det ikke lade sig gøre, er jeg parat til at gå sammen med de partier, der vil tale om det her«.

»Hvis de partier, der står bag en politisk forståelse, også har et flertal efter et valg, så er det den politik, der bliver gennemført«, siger DF-formand Kristian Thulesen Dahl.

Socialdemokratiet præsenterede udspillet for en uge siden.

Det indeholder syv principper for ret til tidlig folkepension. De er blandt andet, at det er de nedslidte og dem, der har haft et langt arbejdsliv, der skal have gavn af retten til tidlig folkepension.

Socialdemokratiet vil afsætte tre milliarder kroner til planen, som får pæne ord med på vejen af Kristian Thulesen Dahl.

»Vi synes, at der er rigtig meget god musik i de her punkter. Vi har også tidligere argumenteret for en differentieret pensionsalder, så de, der reelt er nedslidte, kan gå tidligere på pension end andre«, siger han til DR.

Tilbage i 2006 indgik den daværende VK-regering et velfærdsforlig med Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, De Radikale og SF.

Det indeholdt blandt andet en gradvis forhøjelse af pensionsalderen, der bliver hævet i takt med, at den gennemsnitlige levealder stiger.

ritzau