Socialdemokratiet: Vi har ikke sat årstal på pension endnu

Socialdemokratiet vil gøre det til en rettighed at kunne trække sig tilbage, hvis man har været mange år på arbejdsmarkedet og har haft et nedslidende arbejde.

Det slår S-formand Mette Frederiksen endnu en gang fast i en debat om værdig tilbagetrækning, som er arrangeret af Ældre Sagen.

Mette Frederiksen kan dog ikke svare på, hvor mange år en borger skal have været på arbejdsmarkedet, før retten skal gælde.

»Vi har ikke sat årstal på endnu, fordi der er en masse teknik, der skal på plads«, siger hun.

Til stede ved debatten er repræsentanter fra alle de 11 opstillingsberettigede partier til Folketinget. Der er også flere partiledere til stede.

Debatten hos Ældre Sagen kommer i en tid, hvor pensionsalder og tilbagetrækning står højt på den politiske dagsorden.

For blot et par uger siden præsenterede Socialdemokratiet et pensionsudspil, der skal gøre det muligt for nedslidte at gå på pension tidligere.

Den del erklærede Dansk Folkeparti sig enig i, og kort efter meldte statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) ud, at han vil indkalde til forhandlinger om pension.

ritzau