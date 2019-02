Mail fra direktør modsiger Støjbergs forklaring om ulovlig adskillelse af asylpar

For tre år siden udstedte udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) en instruks om, at alle par i de danske asylcentre - hvor en af parterne var under 18 år - skulle adskilles.

Det var en ulovlig instruks, har ombudsmanden siden konstateret.

Og herefter har ministeren forklaret sig over for Folketinget og offentligheden - blandt andet har det lydt, at Inger Støjberg i sin tid oplyste, at instruksen skulle tages med forbehold.

Men ifølge dagbladet Information sår en hidtil hemmeligholdt mailudveksling nu alvorligt tvivl om rigtigheden af Inger Støjbergs forklaring.

Centralt i Inger Støjbergs hidtidige forklaring er en påstand om, at Udlændingestyrelsens daværende direktør i forbindelse med udsendelsen af den ulovlige instruks blev orienteret om, at hans styrelse skulle tage den med et vist forbehold.

Men det viser sig nu, at styrelsesdirektøren i en mail dengang gav udtryk for, at han havde forstået ministeren helt anderledes.

Inger Støjberg udstedte instruksen den 10. februar 2016.

Samme dag - kort tid inden udsendelsen af instruksen - holdt Inger Støjberg et møde i sit ministerium. Ifølge ministeren understregede hun og hendes ministerium ved dette møde følgende over for Udlændingestyrelsen:

I nogle tilfælde vil der »skulle gøres undtagelse til indkvarteringsinstruksens udgangspunkt« om adskillelse af asylpar.

Den hidtil for offentligheden ukendte mailudveksling, som Information er kommet i besiddelse af, tegner imidlertid et væsentligt andet billede.

Har krav på individuel vurdering

Den afgørende mail er afsendt af daværende direktør for Udlændingestyrelsen Henrik Grunnet klokken 13.45 på dagen for udsendelsen af instruksen.

Den er et svar til en pressemedarbejder, der forinden havde sendt ham og tre andre ledende embedsmænd en mail og i emnefeltet havde anført: »INGEN barnebrude må bo med ægtefælle«.

I selve mailen havde pressemedarbejderen skrevet:

»UIBM (Udlændinge, Integrations- og Boligministeriet, red.) har varslet, at ministeren går ud kl. 14.30 i en pressemeddelelse samt redegørelse om de såkaldte barnebrude. Budskabet er efter det oplyste, at ingen mindreårige under 18 må bo sammen med deres ægtefælle«.

Henrik Grunnet svarede:

»Ja. Mødet jeg var til i ministeriet efterlod ingen tvivl om hendes indstilling til sagen – uanset Børnekonventionen, når parret har et fælles barn«.

Ombudsmanden har konstateret, at instruksen var »ulovlig«, fordi den var »undtagelsesfri«.

Reglerne på området siger nemlig, at der skal ske en individuel vurdering af hvert enkelt par - og dermed kan man ikke give en generel instruks.

Børnekonventionen er netop en af de juridiske forhindringer for, at par med børn uden undtagelse kunne adskilles.

