Dansk Industri: Ambitiøst at EL vil hurtigt af med benzinbilen

Dansk Industri tager forbeholdent imod Enhedslistens mål om at forbyde salget af nye benzin- og dieselbiler i 2025.

Michael Svane, branchedirektør i DI Transport, kalder det ambitiøst.

»Det er ambitiøst i forhold til regeringens udspil, der har sat målet senere. Det vigtigste for os er, at der er en bred opbakning om det«, siger Michael Svane.

Han har dog en bekymring.

»En af udfordringerne er, at vi her har med folks mobilitet i dagligdagen at gøre. Derfor skal det være forsvarligt«, siger han.

Målet er med i Enhedslistens klimaplan, der bliver præsenteret onsdag.

For at hjælpe borgerne på vej over i elbilerne vil Enhedslisten have indført en kontant støtte til køb af 250.000 elbiler fra 2020 til 2025. Støtten varierer fra 50.000 til 100.000 kroner.

Sander vejene til

Et andet stort punkt i Enhedslistens klimaplan er, at fra 2030 må busser, taxaer, biler og varebiler, der kører for det offentlige, ikke forurene luften.

Derudover skal priserne for offentlig transport sænkes med 30 procent fra 2020.

Michael Svane er enig i, at den kollektive trafik skal styrkes og blive mere klimavenlig for at fjerne trængslerne på vejene.

»Det er en naturlig udvikling. EU vil kræve det, og vi har allerede elbusser kørende i Roskilde. Det skal blive mere attraktivt at bruge den offentlige trafik. Ellers sander vi vejene til«, siger Michael Svane.

Han ønsker gerne mere frihed til hver enkelt operatør.

»Billigere billetter er ikke den eneste løsning. Operatørerne, der står for busser, metro og tog, skal have mere frihed til at differentiere priserne«, siger Michael Svane.

Enhedslisten vil investere op mod 40 milliarder kroner i den kollektive trafik over de næste ti år.

