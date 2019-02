Ny klimakamp vil kickstarte opråb fra 100.000 borgere før valget

Med inspiration fra Tyskland og Australien vil ny borgerdrevet klimakampagne mobilisere 100.000 danskere online i et forsøg på at presse politikerne i kampen for klima, natur og miljø.

I Bayern har mere end 1 million mennesker skrevet under for at redde udryddelsestruede bier, så politikerne i Bayern nu er nødt til at se på problemet. I Australien har flere end 2 millioner på forskellig vis protesteret mod, at firmaet Adani skulle drive kulmine til skade for den australske natur, hvilket blandt andet har fået flere banker til at trække investeringer til projektet.

Fælles for de to projekter er, at de blandt andet har mobiliseret borgerne online – og eksemplerne viser, at det kan lade sig gøre at samle borgere i kampen for en grøn dagsorden.

Sådan lyder det fra Rune Baastrup, der er en af initiativtagerne bag kampagnen ’Så er det nu – Gør valget grønt’ og til daglig direktør i Deltager Danmark. Kampagnen lanceres tirsdag, og med inspiration fra Tyskland og Australien er målet, at 100.000 danskere fra hele landet skal råbe politikerne op i klimaets navn, før statsminister Lars Løkke udskriver valg.

»Vi har brug for en meget mere ambitiøs miljø- og klimapolitik. Vi er nødt til at lægge pres på politikerne og forpligte dem til at gøre noget her og nu – ikke først om 15 år«, siger Rune Baastrup.

Med klimamarch, demonstrerende skoleelever og bedsteforældre, der organiserer sig i klimaets navn, er borgerinitiativer på klimaområdet ikke svære at få øje på. Senest har et borgerforslag om en forpligtende klimalov samlet mere end de 50.000 underskrifter, som skal til, for at forslaget skal tages op i Folketinget.

Men Rune Baastrup mener, der er brug for et større, mere koordineret initiativ, hvis der for alvor skal rykkes ved den politiske debat.

Miljø frem for kroner og øre

’Så er det nu’-kampagnen er mere end bare en underskriftsindsamling, hvor man støtter kampagnens tre konkrete mål om et grønnere Danmark. Man kan tilmelde sig en mailingliste med adgang til en onlineplatform, hvor underskrivere kan dele ideer til at forbedre klimaet. Formålet er at udveksle erfaringer og igangsætte klimaindsatser i landets lokalområder. Det kunne eksempelvis være at tage til vælgermøder og gøre opmærksom på den grønne dagsorden.

Fakta Kampagnens tre mål Det danske klimaaftryk skal gå i nul i 2040. Den nuværende regerings mål er 2050 og baseret på FN’s regnemetode, hvor CO 2 -aftrykket fra varer tæller i producentlandets CO 2 -regnskab. Målet skal rykkes 10 år frem og medregne udledningen af importerede varer.

Den nuværende regerings mål er 2050 og baseret på FN’s regnemetode, hvor CO -aftrykket fra varer tæller i producentlandets CO -regnskab. Målet skal rykkes 10 år frem og medregne udledningen af importerede varer. Mindst en femtedel af Danmarks areal skal være natur. I dag gælder det ifølge Danmarks Naturfredningsforening for omkring 13 procent af landet. Natur dækker over enge, moser, skove uden træproduktion m.m.

I dag gælder det ifølge Danmarks Naturfredningsforening for omkring 13 procent af landet. Natur dækker over enge, moser, skove uden træproduktion m.m. Total udfasning af sprøjtegifte. Der skal lægges en plan for, hvordan landbruget skal omstilles til at være sprøjtefrit. Kilde: såerdet.nu Vis mere

Netop kontakten mellem underskriverne er det, gruppen af frivillige initiativtagere håber for alvor kan sætte skub i kampagnen.

»I en underskriftsindsamling kan borgere tilkendegive, at de er utilfredse. Men vi vil invitere dem til at tale sammen og gå sammen om at handle«, siger Rune Baastrup.

En række målinger har vist, at klima er rykket længere op på vælgernes dagsorden. ’Så er det nu’-kampagnen er forankret i hele landet med en borger i alle landets kommuner, der har meldt sig som støtter af initiativet i netop det område.

En af dem er Bjørn Simonsen Pelle, som er pensioneret elektriker og bor på Ærø. Hver dag bekymrer han sig på naturens vegne, når han står og kigger ud på den fra sit hjem.

»Jeg er far til tre dejlige børn og ni dejlige børnebørn. Dem tænker jeg meget på i det her. Der kommer jo også en verden efter os«, siger han.

Bjørn Simonsen Pelle håber, at kampagnen kan få flere borgere til at tænke mere over deres daglige forbrug og samtidig flytte den politiske dagsorden.

»Jeg håber, vi kan få en regering, der vil gå mere op i miljø frem for i kroner og øre«, siger han.

Svært at mobilisere folk

Spørger man Julie Uldam, der på CBS forsker i forholdet mellem sociale medier og civil aktivisme, er optimismen dog mere afmålt.

»Jeg vil helst ikke være for stor pessimist, men det er svært at mobilisere folk og reelt flytte noget politisk på den her måde«, siger hun.