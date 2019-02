Højesteret: Mand, der slog Papes forlovede, sad varetægtsfængslet for længe

Den 35-årige slovakiske mand, der i maj 2018 slog justitsminister Søren Pape Poulsens forlovede, sad varetægtsfængslet for længe under sagsbehandlingen. Det afgør Højesteretten i dag ifølge gerningsmandens advokat, Erbil Kaya.

Voldsepisoden fandt sted natten til den 17. maj 2018, hvorefter gerningsmanden blev varetægtsfængslet frem til 30. maj. Herefter forlængedes varetægtsfængslingen frem til den 13. juni, hvor byretten afgjorde, at han skulle sidde varetægtsfængslet frem til dommen ville falde 6. juli.

Højesteretten har i dag afgjort, at betingelsen for varetægtsfængslingen mellem den 13. juni og 6. juli ikke var opfyldt.

I afgørelsen fastlår Højesteretten ifølge advokat Erbil Kaya, at der var begrundet mistanke for varetægtsfængslingen, men at der manglede grunde til nødvendigheden af varetægtsfængslingen.

I september blev Østre Landsrets beslutning om at forlænge varetægtsfængslingen af slovakken indbragt for Højesteretten. Dommerne skulle afgøre, om det var rimeligt af landsretten at udstrække fængslingen på et tidspunkt, hvor slovakken allerede havde været bag tremmer i over en måned.

Slovakkens advokat, Erbil Kaya, siger til Politiken, at afgørelsen var forudsigelig. Ifølge Kaya kan afgørelsen få betydning for, hvorvidt hans klient kan kræve mere i erstatning.

»I don’t like homos«

Voldsepisoden fandt sted ved beværtningen LA Bar på Gammel Mønt i det centrale København, hvor den slovakiske mand var i byen med en ven. Flere gange kom Papes forlovede, Josue Vasquez, over til manden for at snakke.

Ifølge gerningsmanden gjorde Vasquez flere tilnærmelser, men den nu 35-årige slovak var efter eget udsagn ikke interesseret.

Da de to mænd tilfældigvis mødtes udenfor baren senere på natten, opstod en episode, som endte med, at gerningsmanden gav Vasquez et knytnæveslag i hovedet.

Vasquez og anklagemyndigheden hævdede, at slovakken slog Vasquez, fordi han ikke kan lide homoseksuelle. Det afviste retten, da sagen blev behandlet i Københavns byret sidste sommer.

I anklageskriftet gik anklagen på, at slovakken havde sagt »I don’t like homos«, inden han slog Vasquez.

I byretten blev manden idømt 40 dages fængsel og en udvisning med indrejseforbud i seks år. I december ændrede landsretten dommen til 30 dages fængsel.

Manden har for længst afsonet sin straf.