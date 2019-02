Riskær: Jeg stiller op, fordi jeg har mistet lidt af håbet

På et pressemøde siger den bedrageridømte erhvervsmand Klaus Riskær Pedersen, at han stiller op til Folketinget, fordi der er sket et skred i samfundet.

»Nogle af de værdier er under pres, de er skredet, og jeg føler, som jeg tror, at en del andre danskere føler, at jeg har tabt lidt forhåbning om, at vi kommer tilbage på sporet, hvis vi ikke gør noget nyt«.

»Hvis vi fortsætter som hidtil, vil der ikke ske noget som helst«, siger Klaus Riskær Pedersen.

I går afleverede han det nødvendige antal vælgererklæringer for at kunne stille op til Økonomi- og Indenrigsministeriet. Ministeriet undersøger nu om de kan godkende underskrifterne.

Folketingskandidat Klaus Riskær Pedersen betegner sit parti som »rød konservatisme«.

»Det røde ligger i forandringsvilligheden. Vi skal lave forandring for at forbedre, ikke bare for at bevare. Smårettelsernes tid er forbi«.

Hør podcast: Klaus Riskær - Danmarks Donald Trump? Hør podcast: Klaus Riskær - Danmarks Donald Trump? Hør podcast: Klaus Riskær - Danmarks Donald Trump? Henter… 31:15

Det er som sådan ikke politikerne, men nærmere systemet i Danmark, som er et problem, sådan som erhvervsmand Riskær Pedersen ser det.

»Politikere er blevet til embedsmænd, og embedsmænd er blevet til politikere. Folkestyret herhjemme er præget af en politisk kultur, hvor man ikke er fri, man kan ikke lave forandring, man kan ikke lave forbedring«, siger han.

På et pressemøde kommer Klaus Riskær ind på, at han tidligere har modtaget over ti års fængsel.

»Jeg anerkender, at jeg i nogle transaktioner, der involverede mine egne selskaber, tilsyneladende overtrådte nogle lovbestemmelser. Jeg mener ikke, at det har nogen betydning for, hvorvidt jeg kan gå ind i politik. Modgang har gjort mig til en bedre politiker«.