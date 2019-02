Minister: Vi kan ikke nægte IS-krigere at komme tilbage IS-krigere er uønskede, men man kan ikke nægte danske statsborgere at komme tilbage til Danmark.

Danmark kan ikke nægte danske statsborgere - heller ikke fremmedkrigere - at komme tilbage til Danmark. Det skriver justitsminister Søren Pape Poulsen (K) til Ritzau.

»Fremmedkrigerne har vendt Danmark ryggen og er draget i krig mod demokrati og frihed. Jeg nærer absolut ingen sympati for dem, og de er uønskede i Danmark«, skriver ministeren.

»Men det her er et komplekst problem, og der findes ingen perfekte eller lette løsninger. For faktum er, at vi ikke kan nægte danske statsborgere at komme tilbage til Danmark«.

Justitsministeren udtaler sig, efter at USA's præsident, Donald Trump, har opfordret de europæiske allierede til at hente tilfangetagne IS-krigere hjem.

Alternativet er, at USA er tvunget til at løslade dem, lyder argumentationen fra den amerikanske præsident.

Justitsministeren understreger, at IS-krigernes sager er forskellige, og derfor skal de vurderes konkret af myndighederne, så den bedste løsning i hver enkelt sag kan findes.

ritzau