Noa Redington om fyring: Riskær har ikke et rigtig parti, det er et onemanshow Det understreger, at Klaus Riskær Pedersens parti er et onemanshow, når han fyrer kandidat efter få dage.

Det afspejler Klaus Riskær Pedersens dårlige dømmekraft, at han, blot to dage efter at han præsenterede sit partis folketingskandidater, har droppet en af dem.

Det vurderer Noa Redington, politisk kommentator og tidligere rådgiver for statsminister Helle Thorning-Schmidt.

»Han tegner et billede af, at han er en stærkt erhvervsmand. Og dygtige erhvervsledere kan jo ansætte de rigtige mennesker. Men det er jo gået for hurtigt, og han har ikke været grundig nok. Og det falder tilbage på ham«.

Mandag bekræftede Økonomi- og Indenrigsministeriet, at Partiet Klaus Riskær Pedersen havde indsamlet de 20.109 vælgererklæringer, som er nødvendige for at blive opstillingsberettiget.

Dagen efter holdt Klaus Riskær Pedersen pressemøde, hvor han også præsenterede tre kandidater. Men allerede torsdag aften har Riskær ifølge DR droppet den ene kandidat, Christina Asklund.

»Det understreger, at det ikke er et rigtig parti, men at det er et onemanshow, når han fra den ene dag til den anden kan smide en kandidat ud. Det kan afholde andre kandidater fra at melde sig på banen«, siger Noa Redington.

»Det får nærmest karakter af, at kandidaterne er formandens personlige ejendele, og at han kan skalte og valte med dem, som han vil.

