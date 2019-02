Skatteminister tør næsten ikke sige det: It-system til inddrivelse af danskernes gæld er klar Der kan for alvor sættes gang i at inddrive danskernes gæld til staten, siger skatteministeren.

Det nye it-system, som skal inddrive danskernes gæld til det offentlige, er nu færdigudviklet.

Det oplyser skatteminister Karsten Lauritzen (V) i en pressemeddelelse.

»Jeg tør næsten ikke sige det, for de fleste vil sikkert ikke tro mig, men det er stort set lykkedes at udvikle et statsligt it-system til tiden – og uden at regningen denne gang er løbet løbsk«, udtaler ministeren.

Inddrivelsessystemet er ikke fulgt udrullet endnu, men det skal det efter planen være i slutningen af 2019, og skatteministeren regner med, at tidsplanen holder.

Udviklingen af det inddrivelsessystem, som skal tage over efter det fejlslagne it-system EFI, er sket i etaper, og det er altså den fjerde og sidste etape, som nu er klar.

Systemet blev suspenderet, efter at Rigsrevisionen havde konstateret, at der blev inddrevet gæld på et ulovligt grundlag.

»Vi kan nu med sikkerhed sige, at vi henter gælden hjem på et lovligt grundlag, og alle de vigtigste funktioner til at få pengene i kassen som modregning i overskydende skat, lønindeholdelse og afdragsordninger er nu udviklet og klar til for alvor at blive taget i brug«, udtaler skatteminister Karsten Lauritzen.

Gæld på 116 milliarder

Efter skattemyndighedernes mange og årelange problemer med at inddrive gæld hos borgene har gælden til staten nu rundet 116 milliarder kroner, lyder det i udkastet til en rapport fra Rigsrevisionen, som Berlingske har fået aktindsigt i.

Rapporten kommer, flere år efter at Skat indledte oprydningen efter EFI.

Det er firmaet Netcompany, som har haft til opgave at bygge og udvikle det nye gældsinddrivelsessystem.

En af hovedopgaverne har været at sikre, at de data, som de cirka 700 offentlige kreditorer sender ind til Gældsstyrelsen, har den rette kvalitet.

På den måde sikres det, at inddrivelsen af danskernes gæld til det offentlige fremadrettet sker på et lovligt grundlag, lyder det i pressemeddelelsen fra Skatteministeriet.

ritzau